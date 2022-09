Objektiv Sigma 24 mm F1,4 DG DN pro bezzrcadlovky

Společnost Hewlett-Packard patří k největším prodejcům osobních počítačů na světě, žebříčku už několikrát dokonce i vévodila. Vznikla v roce 1939 v kalifornském Palu Altu, a jak to tak bývá u úspěšných IT firem, prvním jejím sídlem byla garáž. 7. září uplyne 110 let od narození jejího spoluzakladatele Davida Packarda.

Jan Spěšný