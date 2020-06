O-Film představil periskopovou čočku pro mobily s rozsahem optického zoomu 85 až 170 mm

Možnosti optického přiblížení se u mobilních telefonů v posledních letech dramaticky zlepšily. A i když jsou už v nich vyhrazené teleobjektivy víceméně standardem, pořád za konvenčními fotoaparáty zaostávají. Čínský dodavatel kamerových modulů O-Film to však chce změnit.

Je spravedlivé říci, že kvalita přiblížení v moderních smartphonech je pořád spíše kompromisem. Dvojnásobné přiblížení se využívá vlastně jen pro rozeznání hloubky ostrosti, to hybridní 100× pak má velice omezené použití. O-Film však představil periskopovou čočku použitelnou v mobilních telefonech, která poskytuje rozsah optického zoomu 85 až 170 mm (ekvivalent 35 mm).

Teoreticky by tak měla zajistit konzistentnější kvalitu obrazu v celém rozsahu přiblížení, než je tomu u současných modelů. Většina takových kamer poskytuje ve srovnání s hlavní (obvykle širokoúhlou kamerou) faktory zvětšení 3× až 10×, což je v tomto kontextu mírně zavádějící. Ve většině případů totiž používají teleobjektivy čočky s pevnou ohniskovou vzdáleností a k dosažení uvedených poměrů zoomu se používají výpočetní metody.

Motor pohybuje celou soustavou tří skupin čoček pro plynulé přizpůsobení ohniskové vzdálenosti. Mechanismus automatického ostření se přitom s těmito prvky pohybuje také.

Telefony tak obvykle kombinují optický a digitální zoom, přičemž si k výsledku dopomáhají ořezem snímku a jeho dopočtení na plné rozlišení senzoru. V praxi to znamená, že pokud chcete nejlepší možnou kvalitu výsledku, budete muset fotografovat na základní ohniskové vzdálenosti. Jakýkoli mezikrok už prochází různými procesy zpracování, které jsou ve výsledku obvykle horší. Trpí šumem, ztrátou detailů, přítomnými artefakty, sléváním barev atd. V horších světelných podmínkách jsou pak takové snímky nepoužitelné.

Např. u některých modelů je úroveň detailů ve středu snímku poměrně vysoká, protože tato část obrazu je zachycena pomocí tele kamery. Směrem k okrajům fotografie je však často vidět zhoršování kvality, protože tyto oblasti snímku už jsou „vyplněny“ digitálně zvětšenými daty z primární kamery. Dle magazínu dpreview.com by se však mělo řešení společnosti O-Film těmto nesrovnalostem v kvalitě obrazu poskytnutím optického přiblížení v celém rozsahu ohniskové vzdálenosti od 85 do 170 mm vyvarovat.

Clona modulu se pohybuje od F3,1 do F5,1 při maximálně nastaveném přiblížení. Díky své tloušťce, která je pouhých 5,9 mm, by také svými rozměry neměl výrobce, kteří by jej ve svých smatphonech použili, příliš omezovat. Rozsah zoomu je zde v ekvivalentním faktoru zvětšení 3 až 7×, ale společnost tvrdí, že může také nabídnout varianty 3 až 5×, 5 až 8× a 3,5 až 9,5×.

5× periskopový objektiv společnosti O-Film s pevnou ohniskovou vzdáleností se už používá např. v telefonech Oppo. Zde slouží stabilizovaný hranol ke směrování příchozího světla na obrazový senzor. Novinku však pohání tzv. piezoelektrický motor, který v ní pohybuje soustavou tří skupin čoček pro přizpůsobení ohniskové vzdálenosti. Mechanismus automatického ostření se přitom s těmito prvky pohybuje také. Technologie vypadá slibně a může o poznání zvednout kvalitu výsledků mobilních teleobjektivů. Kdy by však mohla být nasazena do prvních telefonů, není známo.