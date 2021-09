Nový Polaroid Now+ spojuje instantní fotku s mobilem

Nový Polaroid Now+ je prakticky stejným přístrojem, jako dříve uvedený Polaroid Now, přídomek plus zde však znamená, že je možné aktivovat některé z nových funkcí prostřednictvím firemní mobilní aplikace (dostupné pro iOS a Android).

V nabídce je například priorita clony, dvojitá expozice, kreslení světlem, manuální režim nebo režim stativu. Ačkoli mají režimy zavedené termíny, nepřinášejí zdaleka to stejné, co pokročilé fotoaparáty. Kupříkladu Priorita clony zde znamená možnost změny v rozsahu F11 až F32.

Režim kreslení světlem v praxi znamená využití režimu bulb, tedy dlouhé otevření závěrky. Režim stativu pracuje podobně, rozdílem je zde možnost využít expozici delší jak 60 minut. Manuální režim pak umožní nastavit ručně parametry, které to dovolují.

Součástí prodejního balení je vedle fotoaparátu také sada pěti barevných filtrů pro objektiv v pouzdře, barvy filtrů jsou následující – oranžový, modrý, žlutý, červený vinětující a hvězdný.

Fotoaparát je dostupný již nyní na webu výrobce v černé, bílé a modrošedé barvě (dostupná pouze v e-shopu Polaroidu). Cena je u všech variant stanovena na 150 USD /EUR.