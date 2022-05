Nový kompaktní širokoúhlý objektiv Leica DG Summilux 9 mm F1,7 Asph pro MFT

Nový objektiv zpod záštity Panasonicu je kompaktní širokáč s dobrou světelností pro systém Micro Four Thirds. To znamená, že reálné ohnisko 9 mm se přepočítá crop factorem 2 na 18mm ekvivalent ve full frame světě. To už lze považovat za velmi širokoúhlé, ovšem za ultraširokáče bychom dnes označili objektivy s přepočteným 14mm, případně 16mm ohniskem. Světelnost F1,7 je v tomto kontextu ovšem velmi dobrá.

Objektiv se vyznačuje zaostřovací vzdáleností 9,5 cm s poměrem zvětšení 0,25× (ekvivalent 35mm fotoaparátu 0,5×). Skládá z dvanácti optických členů v devíti skupinách včetně dvou asférických čoček, dvou čoček ED (Extra-Low Dispersion) a jedné čočky UHR (Ultra High Refractive Index), které účinně potlačují axiální chromatickou aberaci i chromatickou aberaci. Tyto asférické čočky rovněž pomáhají korigovat astigmatismus, čímž model dosahuje vysokého rozlišovacího výkonu. Optický člen UHR navíc dosahuje rovnoměrné kvality obrazu od středu k okrajům obrazu a zároveň přispívá ke zmenšení velikosti těla objektivu.

Potěší ochrana proti nepříznivému počasí, mechanismus potlačující focus breathing či závitové filtry jen s 55mm průměrem. Citlivost ostřícího prstence (velikost posunu zaostření na jednotkové pootočení) lze zvolit v rozsahu 90 až 360 stupňů po 30 stupních, aby bylo možné zaostřovat podle záměru fotografa. Irisová clona má 7 lamel, hmotnost činí 130 g a rozměry jsou 52 × 61 mm (délka × průměr).

Objektiv Leica DG Summilux 9 mm F1,7 Asph bude dostupný od konce července za 500 dolarů, tedy zhruba 14 500 Kč s daní.