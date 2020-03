Nový iPad Pro má duální objektiv doplněný LiDAR skenerem. Podívejte se, co umí

Pravděpodobně měl Apple nový iPad Pro představit poněkud pompézněji. Vzhledem ke zrušení všech masových akcí, tak však učinil jen formou tiskové zprávy. Do tabletů Applu se nicméně poprvé dostal duální objektiv a LiDAR skener, což jistě za pozornost stojí.

iPad Pro (2020) je opět dostupný ve dvou velikostech displeje. K dispozici tak je 11 a 12,9“ model, který můžete mít ve vesmírně šedé nebo stříbrné barvě s kapacitou paměti od 128 GB po 1 TB. Na výběr je Wi-Fi i mobilní verze. Ceny začínají na částce od 22 990 za nejlevnější 11“ model a končí až na hranici 50 tisíc za nejnáročnější 12,9“ iPad Pro. Předobjednávat v Apple Online Store můžete již nyní, doručovat se začne na konci března. Vylepšovalo se zde samozřejmě po všech stránkách, nejvíc změn ale doznala sestava kamer.

Segment tabletů Applu tak poprvé obsahuje i modely s duálním objektivem. Přítomen tedy je starý dobrý 12Mpx širokoúhlý objektiv s clonou F1,8, který je doplněn ještě novým 10Mpx ultraširokoúhlým objektivem se clonou F2,4. Oproti iPhonům je zde tak zásadní změna, protože u nich Apple používá 12Mpx senzory. Čelní kamera zůstala beze změny a je stále 7Mpx. Vyjma mikrofonů zaznamenávající zvuk ve studiové kvalitě (po těle jich je 5) je zde však ještě LiDAR skener, který výrobce ve svém zařízení použil poprvé.

Jeho zásluhou tak můžete vytvořit dokonalou 3D mapu vašeho okolí až do pěti metrů nejen v interiéru, ale i exteriéru. Skener zde pracuje s časem, který mu trvá, než jeho laser dosáhne k objektu a vrátí se zpět. Výsledkem je tedy přesná vzdálenost od iPadu. Využití je tak zřejmé a cílí především na stále se zdokonalující zážitek z rozšířené reality. Ostatně i v prezentačním videu můžete vidět, k čemu všemu je to dobré – nejen ke hraní her, ale i volbě výbavy domácnosti či přesnému měření bez patřičných měřících pomůcek.

iPad Pro přijde s iPadOS 13.4, která podporuje externí trackpad či myš. Minimálně to první poskytuje i přímo výrobce v nově představené klávesnici. Když si tedy vše spojíte s drtivým výkonem, který převyšuje i většinu notebooků s Windows, může se stát iPad Pro 2020 ideálním společníkem pro editaci mnohému audiovizuálního záznamu. Samozřejmě mu nečiní ani problém střih 4K videa, které i sám natáčí při 24, 30 nebo 60 fps, zpomalené video v kvalitě 1080p pak umí při 120 nebo 240 fps.