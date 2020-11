Nový firmware pro Fujifilm X-T3 je dostupný

Přesně jak společnost Fujifilm přislíbila, zveřejnila novou verzi firmwaru pro bezzrcadlovku X-T3, aktuální verze nese označení 4.0 a je dostupná na webu výrobce společně s aktualizací firmwaru v 2.11 pro model X-H1, který opravuje několik malých chyb.

Očekávaný firmware 4.0 pro Fujifilm X-T3 pak přináší zejména zrychlení práce autofokusu – zaostřit by měl aparát nově za 0,02 s oproti původním 0,06 s. Vylepšen byl také algoritmus pro předvídání polohy sledovaného subjektu.

V rámci detekce a sledování objektu také došlo k vylepšení, a to jak v rychlosti (2×), tak přesnosti detekce. Ne nepodstatnou změnou je také zvýšení citlivosti autofokusu, a to tak že dokáže pracovat do -7 EV v případě použití objektivu XF 50 mm F1.