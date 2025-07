Nová bezzrcadlovka Fujifilm X-E5 je retro duše obalená nejnovějšími technologiemi

Bezzrcadlovka X-E5 posouvá tuto řadu Fujifilmu od stylového druhého aparátu na seriózní kreativní nástroj. Pokud vám chyběl IBIS, vyšší rozlišení a dedikovaný volič filmových simulací, jde o nejkompaktnější cestu, jak se dostat k nejnovějším vychytávkám od Fujifilmu.

Nová bezzrcadlovka Fujifilm X-E5 přináší do stylové řady X-E poprvé 40,2Mpx APS-C snímač X-Trans CMOS 5 HR, vestavěnou pětiosou stabilizaci se ziskem až 7 EV a zcela novou hliníkovou horní plochu s dedikovaným otočným voličem filmových simulací.

Minimalistické hranaté tělo odlévané z jednoho kusu hliníku působí prémiověji než plastovější X-E4; zároveň si udržuje nízkou hmotnost 445 g včetně akumulátoru a karty. Nově přibyl mělký přední grip a zadní opěrka palce, takže fotoaparát padne do ruky jistěji i s delšími či těžšími objektivy.

Vlevo na horní desce najdete samostatný volič filmových simulací. Pravá strana zůstává věrná tradičním ovladačům Fujifilmu (čas, kompenzace expozice), ale přibyla i nová pětisměrná páčka na čelní straně. Nastavit si na ni lze třeba Surround View, který v EVF zobrazuje dění mimo ořez.

Srdcem X-E5 je APS-C čip X-Trans CMOS 5 HR s rozlišením 40,2 Mpx a standardní citlivostí od ISO 125 do 12 800. Ve spojení s výkonným procesorem X-Processor 5 umožňuje elektronickou závěrku až 1/180 000 s, takže i při plně odcloněných objektivech v jasném poledni se obejdete bez ND filtrů. Do řady X-E se poprvé dostala zabudovaná stabilizace; pětiosý modul zvládá dle CIPA až 7 EV uprostřed obrazu a 6 EV na okraji.

Díky AI algoritmům umí X-E5 detekovat a sledovat lidi, zvířata, ptáky, dopravní prostředky, či dokonce drony (přepnutím do režimu Airplane). Kontinuální snímání dosahuje až 20 fps s elektronickou závěrkou a 1,29× ořezem při zachování automatické expozice i AF, buffer pojme 66 snímků v RAWu při maximálních 20 fps. OLED hledáček má 2,36 milionu bodů, 100% pokrytí a 0,62× zvětšení. Výklopný displej je 3“.

Kamera nahrává 6,2K 30p video v 10bitovém H.265 4:2:2 interně, 4K 60p s 1,23× cropem a externě přes HDMI nabídne i 12bitový RAW výstup. Při záznamu zůstává k dispozici plná detekce objektů pro ostření a digitální stabilizace. Foťák tedy míří velmi vysoko a nabídne i mnohé profesionální nástroje, největšími nedostatky jsou jediný slot na SDXC a absence odolnosti proti nepříznivým podmínkám – tím Fujifilm odlišuje tento model od dražších kousků ze své vlastní stáje.

Tělo vstupuje na trh za 39 000 Kč. Ve srovnání s předchůdcem X-E4 bezzrcadlovka zdražila o více než 50 %, ovšem přináší vyšší rozlišení, IBIS a citelně lepší úchop. Novinka se dá koupit i v setu s novým „pancake“ objektivem XF 23 mm F2,8, sada vyjde na 45 000 Kč, přičemž samostatný objektiv se objeví koncem roku za asi 14 000 Kč. Objektiv je opravdu malinký, má přepočtené ohnisko 35 mm a vzhledově foťák hezky doplňuje.

Zdroje: Fujifilm, Petapixel