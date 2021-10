Nikon Z9 má opět ostřejší obrysy

Nikon u příležitosti uvedení profesionální bezzrcadlovky Z9 zveřejnil postupně tři videa, v nichž ukazuje nový fotoaparát v akci a poodhaluje tím i některé technické parametry.

Z dřívější dvojice videí jsme zjistili, že bude mít bezzrcadlovka výklopný displej a zvládne 8K záznam bez časového omezení. Ve třetím teaseru nám Nikon ukázal možnosti a schopnosti automatického ostření, včetně kontinuálního ostření se sledováním objektu.

Z videa je také patrné, že Z9 bude mít vysokou snímkovací frekvenci v rámci sériového snímání, konkrétní hodnota není uvedena, nicméně podle zvuku (cca 35 snímků za 1,6 s) lze usuzovat na rychlost kolem 20 sn/s.

Poslední z čtveřice teaserů ještě nebyl oficiálně vydán, ovšem indickému zastoupení Nikonu se podařilo nechat jej uniknout na internet, takže si ho můžeme prohlédnout už nyní. Je sestříháno spíše jako souhrn několika stránek s vypíchnutými vlastnostmi fotoaparátu.

Poprvé zde vidíme celý fotoaparát a také potvrzené některé specifikace, jako je například sériové snímání rychlostí 120 sn/s, respektive 20 sn/s při snímání do RAWu, dále je to 8K záznam při 60 sn/s a ukázka vyklápění a natáčení displeje. Zda takto bude skutečně vypadat i poslední oficiální video, to si budeme muset počkat pravděpodobně do konce tohoto týdne.