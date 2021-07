Nikon Z9 dostává jasnější obrysy

Není tomu tak dávno, co Nikon potvrdil vývoj profesionální bezzrcadlovky s označením Z9. Tento model by se měl objevit na trhu do konce letošního roku, nicméně sám výrobce zatím příliš mnoho detailních informací neposkytl.

Mimo toho, že se bude jednat o model s integrovaným vertikálním gripem, který zvládne video v 8K rozlišení a bude mít nový skládaný snímač (stacked CMOS) tedy z oficiálního zdroje nic dalšího nevíme.

Neoficiální šuškanda založená na údajně uniklých informacích však přináší další detaily. Konkrétně by se mělo jednat o snímač s rozlišením 45 Mpx, který v kombinaci s novým obrazovým procesorem zvládne sériové snímání rychlostí až 30 sn/s.

Z dalších funkcí by měl být dostupný režim Multishot pro snímky s vysokým rozlišením, vylepšený autofokus zejména v oblasti detekce a sledování objektů, zdvojený slot pro paměťové karty (XQD / CFX typ B). Hledáček bude pravděpodobně s vysokým rozlišením (5,7 nebo 9 Mpx) a vysokou obnovovací frekvencí 120 sn/s.

Jak to všechno bude ve skutečnosti se pravděpodobně dozvíme po prázdninách, kdy by se měly první předprodukční kousky dostat do rukou vybraným fotografů k testování, oficiálního uvedení se zřejmě dočkáme nejdříve na přelomu listopadu a prosince. Pro nové info doporučujeme oficiální stránky výrobce.