Nikon Z fc – kompaktní bezzrcadlovka se veze na retrovlně

Nikon po dlouhém čekání představil dalšího zástupce bezzrcadlové řady Nikon Z, tentokrát se jedná o model osazený APS-C snímačem (DX), který zaujme na první pohled zejména svým designem. Ten je velmi podobný, jako u starých kinofilmových zrcadlovek FM a FE, ostatně podobnou cestou šla i zrcadlovka Nikon Df v roce 2013.

Jak se dalo očekávat, sdílí novinka celou řadu komponentů a funkcí s dříve uvedeným zástupcem DX modelů Z 50 – zejména se jedná o snímač CMOS s rozlišením 21 Mpx a obrazový procesor Expeed 6. Odlišnosti se zde však také najdou – výklopný a otočný displej, USB-C rozhraní pro nabíjení i napájení, či možnost aktualizace firmwaru prostřednictvím připojeného mobilu.

Z pohledu ergonomie došlo ke značnému posunu, při práci se Z fc budete používat klasické otoční voliče, jako tomu bylo u mechanických filmových zrcadlovek. Podobný přístup k ovládání má mezi konkurencí ještě Fujifilm.

A jaké ovládací prvky to jsou? Na horní straně najdete zleva volič citlivosti spolu s nenápadným přepínačem expozičních režimů, dále je zde volič expozičních časů s přepínačem foto/video, hlavní vypínač s integrovanou spouští (zamrzí že nemá závit pro drátěnou spoušť), malý displej s ukazatelem zvolené clony a zcela vpravo je pak volič korekce expozice a videospoušť.

Na přední straně je vedle tlačítka bajonetu ještě další uživatelsky nastavitelné tlačítko a pod spouští pak najdete polozapuštěný roller. Druhý je na zadní straně pod palcem. Jelikož odkazuje bezzrcadlovka tvarem na staré fotoaparáty, není její držení příliš ergonomické – proto byl představen také doplňkový grip pro lepší úchop.

Při fotografování je možné využít sériového snímání o rychlosti 11 sn/s s přeostřením, respektive 9 sn/s v případě, že je snímáno do 14bitového RAWu. Komponovat pak fotograf může přes 3" displej s rozlišeném 1,04 Mpx anebo pomocí elektronického OLED hledáčku s rozlišením 2,36 Mpx a ekvivalentním zvětšením 0,68×.

Fotoaparát by se měl objevit na trhu koncem července, a to buďto jako samotné tělo za cenu 25 490 Kč anebo ve třech různých kitech. S objektivem Z 28 mm SE bude stát 32 490 Kč, se zoomem 16–50 mm vyjde na 29 490 Kč a v double zoom kitu s 16–50 mm + 50–250 mm pak zaplatíte 36 490 Kč.

Nikkor Z 28 mm F2,8 SE

Společně s novým fotoaparátem uvedl Nikon také širokoúhlý objektiv, který je designově s novinkou sladěný. Objektiv je určen pro plnoformátové snímače, kde nabídne ohnisko 28 mm, při nasazení na menší formát pak bude efektivní ohnisko 42 mm.

Objektiv samotný je složen z 8 čoček v 7 skupinách, kterým sekunduje sedmilamelová clona. Ostřit zvládne od 19 cm a filtrový závit má průměr 52 mm. Je vcelku netypické uvádět nejdříve speciální edici, avšak vzhledem k uvedení Z fc je to logické. Standardní verze objektivu by se měla objevit na trhu do jednoho roku, společně s plánovaným modelem Nikkor Z 40 mm F2,0.

Vedle této novinky bude nově k dispozici také stříbrná varianta skládacího zoomu 16–50 mm. Nikon také oznámil vývoj objektivu Nikkor Z DX 18–140 mm F3,5–6,3 VR, který by se měl objevit na trhu do konce roku 2021.