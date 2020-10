Nikon Z 6II a Z 7II – vyšší výkon a vytoužené duálním sloty na karty

​Nikon představil druhou generaci plnoformátových bezzrcadlovek Nikon Z 6II a Z 7II. Díky novému duálnímu procesoru nabídnou oba modely vyšší výkon při sériovém snímání i zpracování dat, aktualizace se dočkal i systém autofokusu.

Vývojáři též vyslyšeli přání uživatelů a do obou fotoaparátů přidali druhý slot na paměťové karty, data tak lze ukládat na původní CFexpress/XQD karty a nově i na ty typu SD (UHS-II). Současně společnost přichází s novým příslušenstvím v podobě vertikálního bateriového gripu.

Dva procesory pro rychlejší zpracování dat

Zásadní novinkou druhé generace je využití dvojice obrazových procesorů EXPEED 6, které navýšilo rychlost sériového snímání a výkon vyrovnávací paměti. Nikon Z 7II s 45,7Mpx snímačem nyní zvládne za sekundu pořídit sérii 10 snímků (oproti 9 fps u Z 7), rychlost sériového snímání u Nikonu Z 6II s 24,5Mpx snímačem se zvýšila z 12 fps na 14 fps. Buffer obou fotoaparátů pojme více než 3× více fotografií (77, resp. 124) ve formátu RAW.

Aktualizace se dočkal také systém automatického ostření, který by měl nabídnout lepší citlivost zaostřování při nízké hladině osvětlení: Z 7II dokáže ostřit do -3 EV, Z 6 II do -4,5 EV. V režimu detekce tváře/oka přibyla volba široká zóna a tento mód, plus detekce očí zvířat, je podporován i při natáčení videa. Ostatní parametry hybridního autofokusu zůstávají beze změny: Nikon Z 7II nadále pracuje se 493 a Nikon Z 6II s 273 body fáze pokrývajícími 90 % záběru.

Plynulejší video ve vysokém rozlišení

Vylepšení se dočkal i režim videa, maximální snímková frekvence 4K UHD záznamu byla navýšena na 60 fps. U modelu Z 7II bude tato funkce dostupná ihned, u Nikonu Z 6II bude přidána v rámci aktualizace firmwaru na začátku příštího roku. Soubory se ukládají do formátu MOV nebo MP4. I nadále je podporováno vysokorychlostní Full HD video při 120 fps, časosběr a záznam časových kódů. O stabilitu obrazu se stará 5osá stabilizace snímače s účinností 5 EV, aktivovat lze však též stabilizaci elektronickou.

Profesionálové ocení externí 10bitový N-Log a HDR (HLG) výstup a možnost aktivovat za poplatek výstup v surovém formátu ProRes RAW (12bit). Na těle fotoaparátů nechybí HDMI výstup, konektor na sluchátka a externí mikrofon, USB-C a zdířka pro dálkovou spoušť a další příslušenství. Bezdrátovou komunikaci lze realizovat přes WiFi a Bluetooth. Důležitou novinkou je přidání druhého slotu pro paměťové karty typu SD.

Velký detailní displej i hledáček

Beze změny zůstala „zobrazovací“ hardwarová výbava. Záběr je možné komponovat přes výklopný dotykový displej s 3,2" úhlopříčkou a rozlišením 2 100 000 bodů, nebo skrz osvědčení veliký (s úhlopříčkou 1,27 cm) a detailní (3 690 000 bodů) hledáček. Těla obou přístrojů jsou vyrobena z hořčíkové slitiny a utěsněná proti nepřízni počasí a mají stejnou hmotnost 705 g a rozměry 134 × 100,5 × 69,5 mm. Nikon Z 7II a Z 6II se začnou prodávat v listopadu za následující ceny:

Z 6II 56 990 Kč

Z 6II + FTZ 60 990 Kč

Z 6II + 24–70 mm F4 73 990 Kč

Z 6II + 24–200 mm 78 990 Kč

Z 7II 84 999 Kč

Z 7II + FTZ 88 990 Kč

Z 7II + 24–70 mm F4 101 990 Kč

Společně s novými fotoaparáty představil Nikon kompatibilní vertikální bateriový grip MB-N11, který navýší výdrž akumulátoru 1,9× a nabídne řadu externích ovládacích prvků pro pohodlné fotografování na výšku, včetně sekundárního USB-C portu. Grip umožňuje výměnu jednoho akumulátoru bez přerušení dodávky energie z druhé baterie. Battery Pack MB-N11 se začne prodávat v listopadu za 11 490 Kč.