Nikon Z 14–30 mm F4 S – předražený seťák? (test objektivu)

To znamená, že je jednak nabídka omezená a že nelze sáhnout po starším a levnějším objektivu, aniž by byla potřeba redukce. Ani další výrobci jako Sigma nebo Tamron zatím nevyrábějí objektivy pro tento bajonet, což by nejen rozšířilo nabídku, ale i většinou to znamená i levnější alternativu.

Nikon zachoval přepínač ručního a automatického ostření, na bezzrcadlovkách už na to obvykle není samostatná páčka. Celkově pokud si zvyknete na cestovní polohu a časté vysouvání do pracovního okna, objektiv je velmi příjemný společník. Společně s celkem malou bezzrcalovkou tvoří ideální cestovní dvojku, která je příjemně vyvážená a dobře se nosí na krku.

Výhodou testovaného objektivu je jeho ohniskový rozsah, protože typický podobný objektiv má ohniska 14 až 24 mm. Pochopitelně existují i objektivy jako Canon RF 14-35 mm F4 L IS USM, ale tam by nemohla být ani řeč o skládací konstrukci, natož kompaktních rozměrech, i cena je vyšší. Z tohoto pohledu je velkým plusem, že takto malý objektiv umí zoomovat až na 30 mm.

Optický výkon

Když se zaměříme na kresbu, testovaný Nikon je příjemným překvapením. Na Nikonu Z6, Z6 II a Z5 v podstatě ke kresbě nebudete mít moc výtek a objektiv tato těla umí „nakrmit“ velmi dobře. Ani při porovnání s Nikonem Z 14–24 mm F2,8 S není výrazně horší a někdy jsou výsledky velmi podobné. Větší rozdíly bude možné vidět na bezzrcadlovkách s vyšším rozlišením, ale i tam testovaný objektiv podá dobrý výkon.



Scéna je hezky detailní

Profesionálové mají rádi plnou kontrolu nad snímky a právě to jim Nikon u tohoto objektivu bohužel neumožňuje – korekci zkreslení nelze vypnout a navíc se ukládá přímo do RAWu, takže ji nelze změnit ani v postprodukci. Mnoha lidem to vadí čistě z principu, nicméně pro fotografické nadšence nebo amatéry to znamená méně starostí a méně úprav. Možná by si onu korekci stejně ve foťáku zapnuli. Každopádně výsledkem jsou fotky s minimálním zkreslením, i když objektiv je v tomto ohledu nejspíše problémový.



Zkreslení není patrné ani na jednom koncovém ohnisku, zato vinětace je zjevná

Vinětace neboli ztmavené rohy snímků jsou drobným problémem hlavně na 14mm ohnisku a při plně otevřené cloně. Po přiclonění postupně mizí, se změnou ohniska na delší se zase zjemňuje přechod od tmavších rohů ke světlejšímu středu.



V rozích lze spatřit pouze náznaky chromatické vady

Chromatická aberace většinou není problematická, ovšem při určitých situacích bude patrná. My jsme se Z6 II viděli jen drobné náznaky typicky u tmavých větví na světlém pozadí.



Tento objektiv si kvůli bokehu kupovat nebudete

Bokeh je bohužel vzhledem ke světelnosti F4 téměř neexistující. Dosáhnutí rozostřeného pozadí je složité, protože je potřeba využít služby 30mm ohniska a zaostřit na opravdu krátkou vzdálenost jako na ukázkovém snímku.



Porovnání: vlevo Nikon 14-30 mm, vpravo Nikon 14-24 mm

Když porovnáme Nikon Z 14–30 mm F4 S a Nikon Z 14–24 mm F2,8 S, rozdíly jsou velmi drobné. Až po přiblížení jde vidět, že dražší objektiv má lepší mikrokontrast a některé detaily. Asi nejviditelnějším rozdílem je odlesk u 14-30 a potom si lze všimnout odlišné hvězdičky u dražšího modelu, dané počtem lamel clony.