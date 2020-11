Nikon WR-R11a/b – nový dongle pro bezdrátové ovládání fototechniky

Nikon představil WR-R11a a WR-R11b, což je volitelné příslušenství pro bezzrcadlovky a zrcadlovky Nikon sloužící k odpalování dalších zařízení.

WR-R11a a WR-R11b jsou doplňky pro foťáky od Nikonu, umožňují dálkově odpalovat blesky (jako SB-5000 Speedlight) nebo další zrcadlovky a bezzrcadlovky.

Dosah je 20 až 50 metrů podle zařízení, které signál přijímá. Celkem je možné k oběma doplňkům připojit až 64 zařízení, do čehož se započítává maximálně 18 blesků. K připojení je možné použít jeden ze tří kanálů, což umožní nerušenou práci více fotografů na jednom místě.

Výhodou těchto zařízení je, že fotograf má spolehlivý způsob odpalování blesků, aniž by musel mít na těle nasazený blesk v režimu master, který také umí dálkově odpalovat. Nasazený blesk by byl větší, těžší a oproti WR-R11a/b i dražší. Navíc tyto doplňky umí i spouštět závěrky na dalších foťácích, hodí se tedy hlavně ke složitému systému blesků a fotoaparátů.

evýhodou odpalovačů je jejich zapojení do konektoru na straně foťáku, a nikoliv do patice na blesky. Tato boční pozice je celkem nezvyklá, a tudíž i nebezpečnější, protože existuje větší šance na poškození doplňků. Navíc ostatní výrobci typicky tyto odpalovače do patice pro blesky dávají, což mimo jiné zlepšuje i kompatibilitu.

WR-R11a a WR-R11b se liší pouze způsobem připojení, a tedy kompatibilitou, budou brzy k dostání i v ČR za doporučenou cenu 4890 Kč.