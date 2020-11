Nikon uvolnil zdarma řadu výukových videí, dostupná budou do konce roku

Na jaře, kdy zasáhla nucená karanténa celou řadu zemí, se rozhodly významné společnosti v oboru fotografie poskytnou uživatelům zdarma přístup k nemalému množství výukových materiálů. Mimo jiné k tomuto kroku přistoupil i Nikon.

Nyní se situace v mnoha zemích opakuje a společnost opět nabídla bezplatný přístup do svého systému online výukových videí – Nikon School Online Classes. Možnosti může využít každý, kdo se registruje přímo na webu společnosti, a to až do konce letošního roku.

Jednotlivá videa pokrývají celou řadu témat, od fotografování dětí, přes krajinářskou fotografii či portréty až po různé tipy a triky pro tvorbu časosběrů nebo videí. V aktuálním období roku, kdy západ slunce nastává kolem 16. hodiny, se mohou výuková videa hodit nejen pro ukrácení dlouhé chvíle.