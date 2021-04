Nikon připravuje nový firmware pro všechny bezzrcadlovky řady Z

Všechny dosud představené bezzrcadlovky Nikon Z se dočkají nové verze firmwaru, oficiálně to v tiskové zprávě oznámila výrobce s tím, že ke stažení bude firmware od 26. dubna. Aktualizace by měla vylepšit stávající funkce fotoaparátů a v některých případech doplní i nové.

Nikon Z50, Z6, Z7 a Z5

Hned tři modely dostanou firmware s podobnými vlastnostmi, ve verzi 2.10 pro Z50 a 3.30 pro Z6 a Z7 přibude funkce Save Focus Point, která si pamatuje poslední vybraný ostřicí bod i po vypnutí a zapnutí digitálu.

Model Z6 ještě navíc dostane funkci nahrávání a přehrávání hlasové poznámky ke snímku, kterou má například model D6.

Nejmenší plnoformátový model Z5 se dočká firmwaru ve verzi 1.10, který by měl zajistit rychlejší automatické ostření ve zhoršených světelných podmínkách, když je zvolen režim Low-Light AF mode. Zároveň také přibude zapamatování ostřicího bodu jako u modelů uvedených výše.

Nikon Z6 II a Z7 II

Nejnovější dvojice bezzrcadlovek Z6 II a Z7 II se dočká firmwaru verze 3.30, který by měl zejména zlepšit práci autofokusu. Jednak je to přesnější práce v režimu ostření při nízkém osvětlení, dále pak lepší spolupráce při použití externích blesků Speedlight a v neposlední řady by měla být upravena a zpřesněna detekce a sledování tváře a oka při ostření.

Všechny nové verze firmwaru by měly být ke stažení přímo na webu Nikonu od 26. dubna letošního roku.