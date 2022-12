Nikon pozastavuje objednávky na rok starý objektiv, prý „nečekal tak velký zájem“

Je to pořád ta samá písnička, Nikon oznámí zajímavý high-endový objektiv, nejprve dlouho trvá, než se vůbec dostane do prodeje, a potom jsou dlouhé měsíce problémy s dostupností. Tentokrát se to týká objektivu Nikkor Z 100–400 mm F4,5-5,6 VR S pro bezzrcadlovky.

Na tomto konkrétním případu je velmi zvláštní, že Nikon „nečekal vysoké prodeje“, přestože předchůdce pro zrcadlovky Nikon AF-S 80–400 mm F4,5-5,6G ED VR byl také extrémně populární. Jedná se totiž o relativně dostupný teleobjektiv, za 70 000 Kč se s takto dobrou světelností na ohnisko 400 mm jen tak nedostanete.

Je tedy ideální čas říct, že Nikon dlouhodobě nezvládá výrobu zejména drahého fotografického vybavení. V tomto konkrétním případě se bavíme o objektivu, který byl představen již více než před jedním rokem. A stejným či podobným procesem si za poslední dobu prošlo zejména několik dalších teleobjektivů.

Výmluvy na „nečekaný zájem“, pandemii, nedostatek čipů nebo lockdowny v Číně mohou sice mít reálné základy, ale potom by znamenaly, že se Nikon za poslední tři roky nepoučil a nic nezměnil. Nebo že si v Nikonu mysleli, že se hromadně vyrobené objektivy neprodají, ovšem stalo se tak za rok. Spousta firem byla postižená pandemií, ale dokázala se vzchopit. Nicméně abych byl férový i Canon stále má menší výpadky v produkci.

Nikon se však paradoxně nachází ve velmi dobré pozici. Vyprodané police obchodů znamenají i vysoké prodeje, což se podepsalo na finančních výsledcích. Ty jsou za poslední dobu překvapivě dobré včetně fotografické divize. Možná za to může i opatrnější plánování a přiškrcená výroba nebo soustředění se na dražší a výdělečnější produkty.

Via Diyphotography