Nikon koupil kultovní RED. Proč to udělal a jakou mu to dává výhodu před Sony a Canonem

Nikon jako výrobce zrcadlovek, bezzrcadlovek, objektivů a další nejen fotografické techniky koupil firmu RED, která se zaobírá zejména výrobou videogefických kamer. O akvizici jsme psali začátkem března, od té doby již byla dokončena. Rozebereme si, proč k ní došlo a jaké další důsledky to bude mít pro obě firmy i trh s foťáky.

Přestože RED vyrábí kamery, know how firmy je především v patentech. Nejvíce diskutovaný patent se týká ukládání komprimovaného videa ve vysokém rozlišení v RAWu přímo do kamery. To zní jako úzce vymezená oblast, nicméně žádný výrobce kamery či bezzrcadlovky nemůže ukládat kvalitní 4K záznam přímo do zařízení a musí tak činit externě.

Akvizice REDu Nikonem začala právě kvůli patentovým sporům, obě firmy spolu vedly soudní pře. Ty byly asi před rokem mimosoudně ukončeny, v té době se Nikon rozhodl, že RED koupí a tím vyřeší všechny patentové problémy. Zároveň mu to dává do rukou silný nástroj proti konkurenci jako Sony, Panasonic či Canon, kteří k těmto patentům nebudou mít přístup.

Nahrávání videa je dnes stěžejním prodejním bodem bezzrcadlovek a zároveň se jedná o oblast, kde se točí velké peníze (oproti fotografii). Profesionální kamery stojí statisíce korun, bezzrcadlovky lze sehnat za desetitisíce a speciální videografické objektivy stojí opět vyšší desetitisíce. Firmy tedy bojují o zákazníky a snaží se získat jakoukoli konkurenční výhodu.

Nikon je dlouhodobě chválen za dobré barevné podání, ale za Sony či Canonem zaostává v ostření. Navíc nemá ani speciální cinematickou řadu objektivů s ručním ostřením, kde se dají tyto limity obejít. První možný důsledek akvizice bude, že Nikon začne produkovat cinematické objektivy – v praxi může jen upravit své stávající modely pro jiný typ použití.

Nicméně potenciální problém se nachází v bajonetu kamer RED, jedná se totiž o Canon RF. Jinými slovy RED používá objektivy od konkurenčního Canonu, CEO Nikonu to zatím neplánuje změnit, ale v dohledné době by právě mohl přibýt i bajonet Nikon Z.

Celkově to je pro Nikon velmi chytrý tah, který mu pomůže proniknout do mnohem výnosnějšího videografického světa. Nyní má jistou páku na konkurenci a také má otevřenou cestu k výrobě cinematických objektivů. Navíc Nikon i RED mohou propojit své know how, z čehož budou benefitovat obě, kromě několika firmwarových aktualizací foťáků Nikonu však nelze čekat plody spolupráce v dohledné době.

