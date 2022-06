Nikon končí s výrobou zrcadlovek D3500 a D5600, přijde náhrada?

Zařezávání zrcadlovkových systémů nebere konce. Nikon i Canon se plně soustředí na své bezzrcadlovkové platformy, což znamená škrty u staršího, levnějšího a zrcadlovkového portfolia. Po mnohých objektivech i profesionální zrcadlovce D500 Nikon postupně končí výrobu dvou nejlevnějších těl – Nikonu D3500 a D5600.

Nejedná se jen o konec produkce těchto konkrétních zrcadlovek, ale i ukončení řady D3000 a D5000, které představovaly vstup do světa řádných foťáků. Zatím lze oba modely v českých obchodech stále zakoupit, ale tento stav nemusí vydržet dlouho, takže v případě zájmu neotálejte. Nejlevnější zrcadlovkou Nikonu zanedlouho tedy bude model D7500 prodávající se od 27 000 Kč, u bezzrcadlovek je nejlevnější model Z50 za 24 000 Kč.

Jak upozorňuje server Nikonrumours.com, množí se informace, že se brzy od Nikonu dočkáme levné bezzrcadlovky. Model s pravděpodobným označením Z30 by měl nahradit nejlevnější zrcadlovky a uvést fotografy do bezzrcadlovkového systému. Detaily nejsou známy, ale je možné, že se foťáku dočkáme do konce června.

Dále se Nikon stále více přesouvá k vyšším segmentům trhu, v němž vidí větší smysl a potenciál. Kupní síla se přesouvá do střední a vyšší třídy, takže se na ně bude soustředit i oddělení vývoje Nikonu. Bohužel to značí i přechodné období, kdy se vyklízí zrcadlovkové portfolio a to bezzrcadlovkové ještě není ani zdaleka kompletní.

Via Petapixel