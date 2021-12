Nikkor Z 28-75mm F2,8 – dostupný základní zoom a lákání na osmistovku

Nikon rozšířil nabídku zoomových objektivů s bajonetem z o cenově dostupnou variantu světelného objektivu. Novinka má mírně odlišný rozsah ohnisek než dříve uvedený model 24–70 mm F2,8 S a liší se také cenou, a to značně.

Zoom je určen primárně pro plnoformátové bezzrcadlovky, ovšem můžete jej nasadit i na APS-C (DX) modely, kde bude mít efektivní rozsah ohnisek 42 až 112,5 mm.

Konstrukce zahrnuje 15 čoček ve 12 skupinách s využitím tří asférických čoček, jednoho ED prvku a jednoho Super ED prvku. Konstrukce je prakticky identická, jako u objektivu Tamron 28–75 mm F2,8 Di II RXD, Tamron navíc v minulosti objektivy pro Nikon vyráběl, takže se opravdu jedná možná jen o rebranding, avšak první generace tohoto objektivu s krokovým motorem. Druhá generace (G2) již má motor lineární.

Nikon sice tento objektiv neřadí po bok prémiových modelů S, avšak i v tomto případě je objektiv utěsněn proti prachu a stékající vodě. Clona je elektromagnetická devítilamelová.

Srovnáme-li objektiv s dražším sourozencem z pohledu velikostních, je o něco menší co do délky i průměru a váží 565 gramů oproti 805 g. A rozdíl v ceně? ten je značný – novinka totiž stojí 26 990 Kč, zatímco model 24–70 mm má cenovku 62 490 Kč. První kousky by se měly objevit na pultech obchodů v polovině ledna 2022.

Společně s novým zoomem se také objevila informace o vývoji superteleobjektivu Nikkor Z 800 mm F6,3 VR S, který by měl být prvním sklem pro bajonet Z, používajícím Fresnelovu čočku pro dosažení kompaktnějšího designu a nižší hmotnosti. Tento optický prvek byl použit dříve u objektivů AF-S 300 mm F4 a 500 mm F5,6.