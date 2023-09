Nevypadá jídlo ve skutečnosti jako na fotce? Burger King teď čelí žalobě

Je velice pravděpodobné, že jste se s tím také už setkali, a to zejména u fast foodu. Burger, který jste totiž dostali, ve skutečnosti vypadal úplně jinak, a to o poznání hůře, než na propagačních materiálech. Burger King byl kvůli tomu nyní zažalován. Není ale první ani poslední.

Žaloba tvrdí, že Burger King používá příliš velké a nepřesné reklamní fotografie k propagaci a ilustraci všech svých sendvičů se značkou Whopper. To zahrnuje i veganské verze Impossible Whopper a Whopper Melts. Podle žaloby začal Burger King v roce 2017 zkreslovat velikost svých hamburgerů a propagoval je jako „přibližně o 35 %“ větší, než ve skutečnosti jsou. Jenže ačkoli se velikost Whopperu v reklamách Burger King podstatně zvýšila, recept nebo množství hovězího masa a dalších přísad se nikdy nezměnily, stojí také v žalobě.

Řetězec se samozřejmě brání, protože tvrdí, že jeho produkty nemusí vypadat „přesně jako na obrázku“ a „tvrzení žalobců jsou nepravdivá,“ uvedl také ve svém oficiálním prohlášení. Soudce mající kauzu na starost však řekl, že je na porotcích, aby nám řekli, co si v tomto ohledu rozumní lidé myslí.

Není to nicméně poprvé, co se podobná kauza s ohledem na zkreslování reality vs. očekávání řeší. V roce 2022 čelily podobné žalobě řetězce jako McDonald's nebo Wendy´s. stejně jako Taco Bell. Překvapuje nás to ale? Pravděpodobně ne, protože mnoho toho, co v reklamách vlastně vidíme, ve skutečnosti k jídlu ani není. Ostatně burgery se často vyztužují párátky, stříkají lakem na vlasy, nebo potírají krémem na boty, jen aby vypadaly jednoduše k nakousnutí, což se od toho skutečného mnohdy říci nedá.

