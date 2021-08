Jak na padající Perseidy ve třech krocích

Padající hvězdy ve skutečnosti nejsou hvězdami v pravém slova smyslu – tzv. Perseidy jsou kometárními prachovými částicemi, které se minulých staletích uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle. Částice tohoto prachu vstupující do atmosféry země pak můžeme pozorovat jako meteorická tělesa, která pomalu v atmosféře shoří.

V letošním roce by měly být perseidy nejlépe pozorovatelné v období mezi 10. a 14. srpnem, vrcholu by mělo množství padajících hvězd dosáhnout v noci z 11. na 12. srpna, nicméně i ty ostatní noci budou zajímavé nejen z hlediska pozorování noční oblohy, ale také z pohledu fotografického. Vždyť, kdy jindy se vám může poštěstit vyfotit si padající hvězdu?

Jak vznikly Perseidy

Částice roztrousila podél své dráhy kometa Swift-Tuttle, pozorovaná poprvé v červenci 1862. Několik let po objevu komety prokázal italský astronom Giovanni Schiaparelli přímou souvislost meteorů s kometami a určil, že původcem je materiál ze Swift-Tuttle.

Tato kometa obíhá kolem Slunce po eliptické dráze jednou za zhruba 133 let. Naposledy se ke Slunci vrátila v prosinci 1992 a příště nás navštíví v létě roku 2126. Kometa má mimořádně velké jádro (o průměru 20 až 25 kilometrů) a i příští generace se mají na co těšit. Nejméně do roku 4479, kdy se k Zemi přiblíží na pouhých několik milionů kilometrů a nyní ještě nelze vyloučit ani přímou srážku s námi.

Podél dráhy komety se za dobu její existence rozptýlil oblak prachu a zrnek pevného, avšak porézního křehkého materiálu, kterým naše planeta každoročně prochází od druhé poloviny července (17. 7.) do třetí dekády srpna (24. 8.). Srpnové „padající hvězdy“ vylétají díky perspektivě ze souhvězdí Persea, a proto se jim říká Perseidy.