Tipy na 16 fotoaparátů s nejlepším poměrem cena/výkon. Kompakty i bezzrcadlovky

Do tohoto přehledu jsme vybrali fotoaparáty, které dobře fotí a nabídnou dostatek funkcí za dobrou cenu. Při výběru jsme se orientovali především podle vlastních zkušeností, které jsou doplněny zkušenostmi recenzentů. Odkazy vedou na srovnávací web Hledej ceny.

V dnešním testu se zaměříme na třetí generaci pokročilých APS-C bezzrcadlovek Fujifilmu. Model X-T30 sdílí podstatné vlastnosti s vlajkovou lodí systému Fujifilmem X-T3. Co vše fotoaparát zvládne a k čemu se hodí?

Z bezzrcadlovek Sony se snímačem formátu APS-C se do našeho výběru dostala dvojice modelů A6100 a A6400 . Přístroje sice nepatří k nejlevnějším, ve své cenové relaci však vynikají zejména rychlostí a špičkovým automatickým ostřením, které zvládne i akčnější fotografické disciplíny. Velmi dobře jsou vybaveny i pro natáčení videa.

Canon EOS M6 II je pokročilá bezzrcadlovka, která by svými parametry mohla vyhovovat jak začátečníkům, tak pokročilým fotografům. Co je na tom pravdy? Čtěte v našem testu.

Canon EOS M6 II je druhou generací fotoaparátů bez zabudovaného hledáčku; externí lze pořídit zvlášť. Je to o velmi skladný přístroj vhodný například pro focení pouličního dění. Svými parametry cílí EOS M6 II i na jiné fotografické žánry, včetně těch akčnějších.

Panasonic v posledních letech poněkud polevil v produkování nových pokročilých kompaktů. Posledním uvedeným modelem je předloňský Lumix LX100 II se snímačem formátu 4/3. Ten jsme však vzhledem k setrvale vysoké ceně nad 20 000 Kč a ne tak zásadním inovacím oproti předchozí generaci do našeho výběru nezařadili. Upřednostnili jsme sice šest let starý, ale stále velmi dobrý Lumix LX100 se snímačem formátu 4/3. Výhodně lze nyní pořídit také „jednopalcový“ Lumix LX15 z roku 2016.

Canon na podzim doplnil řadu prémiových kompaktů s přídomkem X. Podíváme se na model G9 X, který je určen do kapes fotografů, toužících po dobré obrazové kvalitě v miniaturním a stylovém těle.

Panasonic Lumix TZ100 a TZ200: cenově dostupný univerzál

Panasonic má v současné době na trhu dvojici kapesních ultrazoomů TZ100 a TZ200 s pokročilým ovládáním, zoomovacím objektivem značky Leica a snímačem typu 1". Oba modely mají podobné základní specifikace. Čip s rozlišením 20 Mpx je mechanicky stabilizovaný v pěti osách, při fotografování z ruky si tedy můžete dovolit delší expoziční časy, což se hodí zejména při maximálním přiblížení záběru.

Automatické ostření funguje na bázi detekce kontrastu – na rozdíl od konkurenčních značek, které kombinují detekci kontrastu s fázovým ostřením. Podporována je však osvědčená technologie DFD, která zajišťuje rychlé a spolehlivé ostření i při sledování objektu. Přístroje si tedy poradí i s akčnějšími fotografickými disciplínami, čemuž napomáhá i solidní rychlost sériového snímání 10 sn./s.

Dobrý výkon nabídnou fotoaparáty i při natáčení videa. K dispozici je záznam ve 4K rozlišení se standardní snímkovou frekvencí 30 sn./s. Se 4K videem se pojí bonusové funkce, jako je dodatečné zaostření, focus stacking a v případě novějšího modelu TZ200 taktéž funkce kompozitní fotografie se záznamem fází pohybu.

První a druhá generace se kromě ceny liší především objektivem. TZ100 je osazen zoomem s ekvivalentním ohniskovým rozsahem 25–250 mm a světelností F2,8–5,9. Novější model TZ200 s ohnisky 24–360 mm „dosáhne“ dál, ovšem za cenu horší světelnosti F3,3–6,4.

Odlišná je též hardwarová výbava. Fixní 3" displej obou přístrojů je dotykový, u novějšího modelu je však detailnější (1 040 000 vs. 1 240 000 bodů). Podobně je na tom elektronický hledáček, který má u TZ200 o něco větší ekv. zvětšení (0,48× vs. 0,53×) a vyšší rozlišení (1 166 000 vs. 2 330 000 bodů).