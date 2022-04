Nejmenší fotoaparát na světě je veliký jako zrnko písku

Nejmenší kamera na světě zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů, je OmniVision OV6948. Její velikost je zhruba taková, jako zrnko písku. Má rozměry pouhých 0,575 × 0,575 × 0,232 mm a dokáže pořídit barevné snímky s rozlišením 40 Kpx (200 × 200, velikost pixelu je 1,75 µm), a to pomocí RGB Bayerova snímače se zadním osvitem.

Tuto kameru byste na zemi hledat určitě nechtěli.

Tato kamera je tak vzhledem ke svým rozměrům samozřejmě primárně určena pro specifické případy použití v chirurgii a v oblastech, jako je neurologie, oftalmologie, ORL, kardiologie, urologie, gynekologie nebo artroskopie. Chirurgové s ní tak mají k dispozici tak miniaturní zařízení, že se vejde i do těch nejmenších žilek uvnitř lidského těla. Využití ale může najít i v internetu věcí, nebo nositelných zařízeních. Výrobce totiž garantuje její funkčnost od minus 20 °C do plus 70 °C.

Kamer, které se dokážou OmniVision OV6948 přiblížit, je jen velmi málo, často mají také mnohem nižší rozlišení a mizernou snímkovací frekvenci. Řešení společnosti OmniVision však snímá obraz při 30 snímcích za sekundu a může mít analogový výstup na vzdálenost více než 4 m, a to s minimálním šumem. Kamera má také zorné pole se 120stupňovým úhlem záběru, což by u běžného fotoaparátu znamenalo 14 nm na full-frame snímači. Hloubka ostrosti se pohybuje mezi 3 a 30 mm. Pro svou miniaturní velikost byla také zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Více se dozvíte na stránkách společnosti OmniVision.

Via tweaktown.com