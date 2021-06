Nejlepší snímky soutěže Nature TTL 2021 vám představí svět z neznámé perspektivy

Do soutěže The Nature TTL Photographer of the Year 2021 bylo přihlášeno na 8 tisíc fotografií od tvůrců z celého světa, aby se utkali o hlavní cenu v podobě finanční odměny 1 500 liber (cca 44 tisíc Kč). Vyhrál snímek kanadského fotografa Thomase Vijayana pojmenovaný „Svět jde vzhůru nohama“.

Na první pohled se může zdát, že je fotografie pořízena od země směrem k obloze. Ve skutečnosti se ale jedná o odraz z vodní plochy pod stromem, ze kterého orangutan slézá. Snímek obdržel nejen hlavní cenu, ale zvítězil i v kategorii Animal Behavior (zvířecí chování), a to díky své jedinečné perspektivě.

„V současné době se populace orangutanů alarmujícím způsobem snižuje,“ říká Vijayan o svém vítězném snímku. „Klíčovým důvodem je odlesňování. Stromy staré více jak 1 000 let, které jsou významným přínosem pro naši planetu, jsou pro uvolnění místa plantážím pro pěstování palmového oleje káceny. Jako lidé máme spoustu alternativních možností, jak olej nahradit, ale orangutani si jiný domov nenajdou.“

Soutěž probíhala napříč devíti kategoriemi: Zvířecí chování, fotopasti, krajina, malý svět, noční obloha, podvodní fotografie, městská divočina, portréty divočiny a fotograf do 16 let. Kompletní výsledky najdete na stránkách naturettl.com.