Nejlepší objektivy a příslušenství pro fotografy, které určitě chcete najít pod stromečkem

Množství a objem příslušenství pro fotografy, ze kterého můžete vybírat, je opravdu obrovské. Proto je před obdarováním vždy dobré vědět, co fotografovi chybí a jakou věc by zároveň ocenil.

Optická stavba v tomto případě čítá celkem 13 čoček, které doplňuje clona s devíti lamelami. Tu pak můžete zaclonit až na F16. Nejkratší zaostřitelná vzdálenost je v tomto případě 40 cm a ostření je opět v režii ultrazvukového motoru HSM. Poctivá optika také něco váží, zde je to celých 815 gramů při délce 10 cm, filtrový závit pak má průměr 77 mm.

Pro toho, kdo má radši o něco delší ohniska, je na trhu další univerzál od Sigmy, a to 50mm model se světelností F1,4, který také spadá do řady Art. Objektiv je opět určen pro plnoformátové zrcadlovky, je ovšem kompatibilní i s modely s APS-C snímačem, kde z něj po nasazení dostanete ideální portrétní ohnisko (75 mm).

Sigma 18–35 mm F1,8 DC HSM Art

Cena: až

Světelný základní zoom není v současné době nic, co by bylo nedostatkovým zbožím, ovšem ve většině případů se musíme spokojit s objektivem, který má obvykle ohnisko 17 či 16 mm na širokém konci a 50 mm na dlouhém konci, přičemž jeho světelnost má stálou hodnotu F2,8. Prakticky za pusu můžete koupit asi nejsvětelnější zoom na trhu, a to objektiv Sigma 18–35 mm F1,8 DC HSM Art. Objektiv je určen pro APS-C zrcadlovky a nabídne efektivní ohniskový rozsah 27–52 mm.

S jedním sklem tak pokryjete hned tři nejčastěji používaná pevná ohniska, a to vše při světelnosti F1,8. Nemluvě o tom, že objektiv vám může nahradit i pevná skla, jelikož jeho kresba je i na „plnou díru“ velmi dobrá. V nabídce je objektiv pro Canon, Nikon, Pentax a Sony.