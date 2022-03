Nebezpečné ostření. Objektiv od Nikonu může ohrozit zdraví

Kamenem úrazu je nový pohon ostření, Nikon do svého objektivu 400 mm F2,8 TC VR S poprvé umístil mechanismus SSVCM (Silky Swift Voice Coil Motor). Ten je sice extrémně výkonný, umožní vyšší přesnost, plynulost i tichost ostření, avšak využívá silných magnetů, které mohou interferovat s kardiostimulátory, přístroji na léčbu srdce a podobnými zařízeními.

Vypadá to, že nebezpečí je vysoké, takže upozornění na tento fakt se objevilo i na webových stránkách Nikonu. Podle něj by tento objektiv neměl používat nikdo s implantovanými zdravotními zařízeními, na nichž závisí jeho životní funkce. Systém ostření by měl být alespoň 25 cm od implantovaných zařízení. To může být pro fotografa obtížně, protože obzvláště s takto těžkým a dlouhým objektivem bude potřebovat maximálně pevný úchop, ten však typicky zahrnuje přiblížení fotografického náčiní blíže k hrudníku.

Objektiv je jinak velmi oceňovaný a není důvod jej kvůli těmto problémům nekupovat. Pouze je důležité být informovaný a nedávat jej do rukou lidem s implantovanými zdravotními zařízeními. Teleobjektiv od Nikonu není jediným přístrojem, který může způsobit problémy zdravotních zařízení v těle. V poslední době se silné magnety objevují v nejrůznější elektronice včetně mobilů, tabletů či chytrých hodinek. Apple dokonce vydal seznam svých zařízení, který obsahují magnety.

Nikon via Petapixel