Ne, na svém webu nesmíte odkazovat na příspěvky bez svolení. Říká Instagram

Instagram učinil překvapivé oznámení, které bude mít velké následky pro fotografy a ostatně kohokoli, kdo používá vestavěnou funkci „vložit“ (embed). Instagram skrze ní totiž neposkytuje uživatelům sublicenci pro takto vložené obrázky. K tomu, abyste je třeba na svůj web vložili, tak budete potřebovat svolení autora.

Oznámení přichází po ukončených soudních sporech o vložené Instagramové příspěvky a obvinění, že takové vložení bez povolení nebo patřičné licence udělené autorem představuje porušení autorských práv. „Vkládání“ je běžný způsob, jak zahrnout obsah sociálních médií do dané informace – článku, při zachování zdroje, tedy účtu, který takový příspěvek sdílel. Funkce nefunguje jen na Instagramu, ale je přítomna vesměs ve všech sociálních sítích (Facebook, Twitter atd.).

Ve webovém rozhraní Instagramu vám u příspěvku stačí zvolit tři tečky, vybrat Vloženo a zkopírovat kód, který přidáte na své stránky.

V prohlášení směřovanému magazínu Ars Technica, Facebook, který Instagram vlastní, uvedl, že ačkoli mu podmínky umožňují udělit sublicenci (vložení), neposkytuje ji pro embed API. Jednoduše řečeno tak sice příspěvky vkládat můžete, ale pouze pokud vám k tomu dá zdroj souhlas. Pokud příspěvek vložíte, aniž byste souhlas měli, můžete čelit žalobě za porušení autorských práv.

Celé oznámení se nese ve stínu soudních žalob proběhnutých na území USA, jejichž výsledky jsou značně rozporuplné. V prvním případě podala fotografka Stephanie Sinclair proti společnosti Mashable žalobu o autorská práva poté, co bez jejího povolení vložila jeden z jejích příspěvků na Instagramu. Soud nakonec žalobu zamítl právě z důvodu, že podmínky Instagramu mu umožnily magazínu udělit sublicenci na obrázky.

Takto potom vložený příspěvek vypadá na webu.

V druhém případě však magazín Newsweek svůj spor prohrál. Zde se soud postavil na stranu fotografa Elliota McGuckena, i když poněkud alibisticky. V rozsudku se sice odvolává na výsledek první kauzy, ale zároveň dodává, že: „Podmínky použití jednoznačně udělují Instagramu licenci k sublicencování veřejně publikovaného obsahu žalobce, ale soud nemůže v této fázi soudního řízení zamítnout nároky žalobce založené na této licenční teorii.“

Instagram je jedním z nejpopulárnějších webů pro sdílení fotografií, ale samotným fotografům dává poměrně malou kontrolu nad tím, jak se jejich obrázky v síti používají. Ti si je mohou bránit prakticky jen přepnutím svého účtu na soukromý, čímž ale značně omezí svůj dosah v síti. O mnoho fotografech se však uživatelé dozvěděli a začali se o jejich práci zajímat až poté, co právě jejich vložené příspěvky viděli na nějakém webu. Vyžadování souhlasů o vložení fotografie prakticky tuto funkci zabije. To už můžete fotografa rovnou požádat, ať vložíte fotografii klasickou, a to bez zbytečného odkazování na nějakou sociální síť.

I když je to možné vítězství pro profesionální fotografy, kteří jsou frustrováni z toho, jak platforma v současné době funguje, všichni ostatní na tom spíše tratí. V prohlášení společnosti Ars Technica však ještě Instagram uvedl, že nyní „zkoumá možnost“, jak fotografům umožnit kontrolu, zda mohou být jejich příspěvky „vloženy“ a to pravděpodobně bez nutnosti učinit svůj účet soukromým. Není však jisté, zda bude tato funkce skutečně někdy nasazena, a jak dlouho to popřípadě může trvat.