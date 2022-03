Nahota na Flickru? Ano, ale jen pro někoho

Od doby, kdy Flickr převzala společnost SmugMug, prošla tato platforma řadou změn, a to obvykle těch pozitivních. Nyní je zde další, ale trochu kontroverzní. Jedná se samozřejmě o to, co mohou v síti sdílet běžní uživatelé a ti, kteří využívají Pro účtu.

Pokud byste tedy chtěli ve Flickru sdílet tzv. NSFW obsah, musíte si platit předplatné. NSFW přitom znamená zkratku pro „Not safe for work“, která se používá zejména ve spojitosti s nahotou pornografií, vulgaritami, násilím a jiným potenciálně rušivým obsahem, nad kterým nechcete být viděni ostatními. „Doposud fotografové čelili zákazům a mazání obsahu téměř ve všech on-line fotografických komunitách, nebo se přinejlepším pohybovali v nejednoznačné šedé zóně,“ píše společnost ve svém prohlášení.

Fotografové, kteří vytvářejí obsah, který by jinak mohl být považován za rušivý, jej mohou na Flickru sdílet bez jakýchkoli problémů. Háček je v tom, že pokud se chcete o podobný obsah podělit s ostatními, budete si za to nově muset platit. Flickr nabízí tři úrovně fotografií: safe, moderate a restricted. První bezpečná bude pořád dostupná všem, zbylé dvě ale budou moci využívat jen platící uživatelé, a to od druhého čtvrtletí letošního roku. Měsíc stojí 8,25 dolarů, rok vyjde na 72 dolarů.

Flickr je i mobilní aplikace (zdarma pro Android a iOS).

Generální ředitel společnosti Flickr Don MacAskill k tomu řekl: „Tento krok umožní více fotografům naplno provozovat svou práci. Pro nás to znamená, že nevytvářejí pouze fotografie, které mohou žít jen v jejich fotoaparátu, ale že mají také domov a komunitu, se kterou mohou tyto fotografie sdílet. Tím, že požádáme členy s tímto typem obsahu, aby si předplatili službu Flickr Pro, můžeme věnovat více prostředků na zajištění toho, aby jejich komunity zůstaly bezpečné a dobře regulované.“

Samozřejmě je zde otázka toho, jak pilní budou zaměstnanci sítě a její algoritmy, které dokážou zablokovat takovou fotografii, která sice sporný obsah zobrazuje, ale do sítě byla nahrána jako běžná fotografie, a to běžným něplatícím uživatelem. „Flickr je platforma zaměřená především na komunitu, ne jen na ukládání obsahu,“ zdůrazil také MacAskill. Platforma totiž přišla ještě se změnou maximálního počtu neveřejných fotografií u běžného účtu, kterých může být 50. Celkem pak stále tisíc.

Via diyphotography.net