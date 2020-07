Nahlédněte do vesmíru! Přinášíme finálové snímky soutěže Astronomy Photographer of the Year

​Organizátoři soutěže Insight Investment Astronomy Photographer of the Year zveřejnili seznam finalistů, kteří se utkají o titul astrofotograf roku. Klání, jež od roku 2009 pořádá Královská greenwichská observatoř, patří k nejprestižnějším soutěžím svého druhu.

Letos se jako v předchozích ročnících fotografové utkali v osmi tematických kategoriích – Polární záře, Galaxie, Měsíc, Slunce, Lidé a vesmír, Planety, komety a asteroidy, Obloha a Hvězdy a mlhoviny – a vypsány byly i dvě speciální ceny, plus cena pro mladé fotografy do 16 let. Do soutěže se přihlásil rekordní počet autorů z téměř 70 zemí světa.

Z důvodu koronavirové pandemie proběhne tento rok vyhlášení fotografa roku prostřednictvím internetového přenosu, a to 10. září. Zdali bude následovat tradiční výstava vítězných snímků v londýnském Národním muzeu námořnictví, zatím není jasné. Laureáti se však s jistotou mohou těšit na finanční odměnu. Absolutní vítěz obdrží 10 000 £, za vítězství v jednotlivých kategoriích autoři snímků obdrží 1500 £, přičemž oceněno je i druhé místo (500 £) a nejdoporučovanější fotografie (250 £). Vítěz v kategorii Youth získá finanční obnos 1500 £ a teleskop Celestron Astromaster 130EQ MD.

V naší galerii si nyní můžete prohlédnout všechny nominované fotografie.