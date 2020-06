NAB Show v New Yorku je také zrušeno. Na podzim bude jen on-line

I když je říjen pořád docela daleko, jak to tak vypadá, stále není dost vzdálen na to, aby se během něho uspořádal plánovaný veletrh NAB Show. Ten měl v New Yorku proběhnout od 21. do 22. října. Organizátoři jej však aktuálně zrušili.

Samozřejmě tak učinili s ohledem na zdraví a bezpečnost jak vystavovatelů, tak návštěvníků. Dle webu diyphotography.net o tom informovali v rozesílaném e-mailu. Akce se uskuteční jen on-line a to na podzim tohoto roku, přesnější termín definován ještě nebyl. Tato digitální událost by měla stavět na úspěchu NAB Show Express, avšak je pro ji vyvíjena nová robustní platforma.

Kromě toho bude on-line akce poskytovat prvotřídní vzdělávací obsah a jedinečné příležitosti pro fotografickou komunitu. V nadcházejících týdnech a měsících budou zástupci sdílet další podrobnosti o podobě akce. Už nyní zároveň přislíbili, že v roce 2021 se již má NAB Show v Las Vegas i New Yorku uskutečnit dle původního konceptu.