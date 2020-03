NAB 2020 nakonec bude, jen v trochu jiné podobě, Photokina je zrušena a vrátí se až za dva roky

Zrušená akce NAB 2020 nakonec bude pokračovat ve formě „virtuální obchodní přehlídky“, kterou zaštítí společnost Cinema5D. Konat se bude od 20. do 22. dubna a bude mít formu hostovaného moderovaného živého streamu.

Oznámení o zrušení NAB 2020 učinil minulý týden prezident a generální ředitel Show Gordon Smith, který jako důvod pro zrušení uvedl obavu ohledně šíření pandemie COVID-19. I když zmínil, že jsou zvažovány alternativy, žádné konkrétní nepředstavil. Společnost Cinema5D však již pořádá živé streamy pro zrušený GDC 2020 (Game Developers Conference) a podle magazínu DPReview nabídla, že podobné přenosy poskytne právě i pro NAB.

Samotný živý stream tak bude kombinován s předem nahranými oznámeními o nových produktech a rozhovory s výrobci a dalšími hosty. Témata budou zahrnovat především aktuální technologické trendy, nové produkty a průmyslové analýzy. Vše je zatím v rovině vyjednávání, protože je nutné domluvit samotné účinkující i podobu distribuce. Očekává se však, že ta bude zdarma.

S postupem času, jak se pandemie koronaviru rozšiřuje po světě a ruší četné akce, hledají jejich pořadatelé schůdná řešení, jak potřebné informace dostat k lidem. Streamování konference nebo dané akce pořádané v úzké skupině účinkujících se tak zdá jako ideální řešení. Většina společností je totiž poskytovala i dříve, jen s tím rozdílem, že na akci bylo přítomno i publikum.

Sám Apple ostatně ohlásil, že i přes aktuální situaci bude v červnu pořádat jeho vývojářskou konferenci WWDC (nebo tedy alespoň její úvodní keynote), jen ve zcela jiné podobě, než dosud. Připravovaný nový formát tak vlastně dává příležitost různým společnostem ukázat možná i zajímavější formu představení novinek.

Photokina 2020

Veletrh Photokina, původně plánovaný na 27. až 30. května 2020 v Kolíně nad Rýnem nebude. Společnost Koelnmesse GmbH se jej rozhodla definitivně zrušit. Stalo se tak pouhé tři týdny poté, co se zástupci dušovali, že vše proběhne podle plánu. Ten jim však zhatil aktuální vývoj pandemie COVID-19.

Organizátoři tohoto mezinárodního veletrhu v rozesílaném e-mailu a v tiskové zprávě informovali, že je veletrh zrušen z přetrvávajících obav a omezení způsobeným pandemií, ale i dalšími faktory. I když je blíže nespecifikovali, je zřejmé, že je tomu z důvodu odříkání účasti četných společností ještě před samotným vypuknutím pandemie. Náhrada za zrušený ročník se konat nebude.

Photokina se totiž koná jednou za dva roky, přičemž ten druhý měl být právě 2020. Organizátoři vysvětlují, že příští rok (2021) budou kladeny na výrobce značné nároky, protože budou dohánět to, co letos zameškali, a proto je nechtějí ještě více zatěžovat svým veletrhem. Další ročník se tedy uskuteční v klasické periodicitě za dva roky, konkrétně tedy od 18. do 21. května 2022.