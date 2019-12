Na Twitter už dáte Live Photos a publikujete kvalitní fotografie

Telefony iPhone umí pořizovat Live Photos už od roku 2015. Pokud jste je však chtěli sdílet v sociální síti Twitter, vždy se tak stalo pouze s titulním snímkem viditelným v galerii fotek. To se konečně mění. Stejně jako kvalita publikovaných JPG souborů, které jsou nově v maximální možné kvalitě.

O novinkách informoval samotný kanál Twitteru. Pokud tedy chcete v síti publikovat celou Live fotku, stačí vybrat snímek, který byl takto pořízen a zvolit tlačítko GIF. Že se publikuje celý animovaný příspěvek zjistíte tak, že se začne v kompozici tweetu přehrávat. Pokud se tak neděje, publikujete stále jen statickou fotografii. Kvalita takového příspěvku je ale přece jen omezená (animované Live Photos titulní snímek ořezávají).

Give the gift of GIFs. You can now upload your iOS Live Photos as GIFs anywhere you upload photos on Twitter. pic.twitter.com/D8TIfsBwyd

Ne tak, co se klasických JPG souborů publikovaných v síti týče. Twitter se totiž zaměřil i na zlepšení kvality publikovaného obsahu, tedy především fotografií. Ty nově neprochází takovou kompresí a dá se říci, že pokud nechcete nahrát skutečně obří soubory, nebudou snímky kvalitativně nijak trpět.

Limity sice pořád jsou, měly by však být maximálně „vstřícné“. Pokud tedy publikujete snímek s nejvyšším rozlišením jedné strany 4096 pixelů, nebude nijak zmenšován, pokud zároveň nepřesáhne 5MB velikost. To samozřejmě neplatí o náhledových snímcích. Pro zachování plynulého načítání a šetření zejména mobilních dat zůstává jejich komprimace stejná. Abyste tedy viděli snímek v plné kvalitě, je nutné si jej rozkliknout. Po novém roce se však zlepší i kvalita profilových fotografií a dalšího vizuálního obsahu.

Starting today, Twitter will preserve JPEGs as they are encoded for upload on Twitter for Web. (Caveat, cannot have EXIF orientation)



For example: the attached photo is actually a guetzli encoded JPEG at 97% quality with no chroma subsampling.https://t.co/1u37vTopkY pic.twitter.com/Eyq67nfM0E