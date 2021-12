Motion Cam umí natáčet RAW videa mobilem

V Google Play se v předběžném přístupu objevila aplikace Motion Cam, která vám nyní umožňuje natáčet 10bitové videosoubory formátu CinemaDNG RAW přímo smartphonem s Androidem.

Poskytuje tak uživateli plnou kontrolu nad tím, jak bude výsledný snímek vypadat. Kromě toho používá pokročilý algoritmus ke kombinování více snímků pro snížení šumu.

Je třeba poznamenat, že k natáčení 10bitového CinemaDNG RAW videa smartphonem potřebujete docela výkonné zařízení. To totiž musí být vybaveno poměrně rychlým úložištěm s dostatečnou kapacitou, aby bylo schopné zapisovat obsah bez vynechávání snímků. Patnáctisekundová sekvence v rozlišení 3840 × 2160 při 24 fps totiž snadno zabere i přes 2 GB prostoru.

Samotná aplikace je poměrně intuitivní. Umožňuje uzamčení automatické expozice, stejně jako její ruční nastavení. Nechybí ani uzamčení vyvážení bílé, plné ruční ovládání závěrky a hodnoty ISO. Samozřejmě zde ale pořizujete záznam v jeho surovém stavu, takže minimálně vyvážení bílé můžete vždy snadno upravit tak, aniž byste přišli o data. Můžete povolit nebo zakázat optickou stabilizaci obrazu, a také můžete vybírat mezi všemi kamerami, kterými je vaše zařízení vybaveno, tedy klidně i těmi předními.

Aplikace je zdarma, ale jak již bylo řečeno, stále nabízí jisté experimentální funkce, které nemusí fungovat zcela 100%. Ostatně vás na to i po svém spuštění upozorňuje. Její hlavní problém je v tom, že se spolu s videem nezaznamenává zvuk. Může to být prozatímní vlastnost, která se do ostré distribuce aplikace odstraní, nebo se bude jednat o prémiovou funkci, kterou si budete muset zaplatit.

Protože se ale jedná o poměrně úzce zaměřenou aplikaci, kterou rozhodně nevyužijí ani YouTubeři, ani amatérští „kameramani“, tak to zas tak limitující není. Můžete totiž použít jakékoli jiné zvuk nahrávající zařízení a pak záznamy synchronizovat v nutné postprodukci.