Moment připravil příslušenství pro iPhony 12 založené na technologii MagSafe

Výrobce čoček a příslušenství pro mobilní telefony, společnost Moment, uvedla na trh novou kolekci příslušenství, která pro uchycení k zařízení využívá technologii MagSafe. Výrobce u ní použil proprietární (M) magnetové pole, které zajistí pevné uchycení bez obav z případného pádu.

Nová řada příslušenství zahrnuje držák do ventilace automobilu, stativový adaptér, sáňky pro připojení světla a mikrofonu k telefonu či držák, který umožňuje připevnění vašeho iPhonu řady 12 na zeď. Vše lze používat nejen s řadou iPhonů 12, ale i s novými kryty výrobce, které magnety obsahují také.

Tím můžete své iPhony nabíjet i v nich, aniž by došlo k možným ztrátám přenosu energie. Jednotlivé produkty navíc obsahují i polstrovanou plochu, kterou se dotýkají telefonu, aby nedošlo k jeho poškrábání.

Tripod Mount with MagSafe za cenu 40 dolarů (cca 950 Kč) vám poskytne klasický čtvrtinový závit k uchycení na libovolný stativ. Pro Tripod Mount with MagSafe za 50 dolarů (cca 1 200 Kč) je rozšířenou verzí, která navíc obsahuje i možnost uchycení mikrofonu a světel do saní. Na výběr jsou dvě jeho varianty – jedna pro použití telefonu na výšku a druhá pro použití na šířku.

Pořídit si ale můžete i jen Cold Shoe Mount with MagSafe za 30 dolarů (cca 700 Kč), kterému sice nechybí možnost uchycení dalšího příslušenství do saní, ale už nemá adaptér na stativ.

Pouzdra pro různé modely iPhonu 12 stojí shodě 50 dolarů (cca 1 200 Kč), jsou v různých barevných provedení, v různých materiálech a všechny nabízejí možnost uchytit na ně objektivy společnosti Moment. Všechny nové produkty jsou k dispozici v předprodeji na webu výrobce, jejich distribuce však začne až v březnu příštího roku.