Moment expanduje z výrobce mobilního příslušenství. Představil 1,33× anamorfní adaptér

Společnost Moment, která je známá především pro svou řadu fotografického mobilního příslušenství, oznámila nový produkt pro fotoaparáty většího formátu. Jedná se o 1,33× Anamorphic Lens Adapter, který efektivně promění jakýkoli kompatibilní objektiv na anamorfní.

Adaptér, na kterém Moment podle svých slov pracoval posledních osm let, se skládá ze šesti prvků ve čtyřech skupinách. Jednoduše mění 16:9 video na standardní širokoúhlý poměr 2:35:1. K důvodům, proč se společnost Moment rozhodla právě pro 1,33×, uvedla, že „vyžaduje menší ořez záznamu v postprodukci, což umožňuje využít všechny pixely, za které jste zaplatili.“ Zároveň to prý pomůže zachovat kompaktní design.

Video: https://youtu.be/5k7VdTDx5BY

Jistě stojí za zmínku, že poznámka o „všech pixelech, za které jste zaplatili“ se vztahuje pouze na kamery omezené na snímání ve formátu 16:9 (což je upřímně řečeno většina), ale pro kamery, které umožňují snímání ve formátu 4:3 nebo 3:2 (např. řada Panasonic GH), toto tvrzení nemusí úplně nutně platit. Adaptér by měl fungovat s většinou 35-100mm základních objektivů na zařízeních Super35 a s většinou 50-100mm základních objektivů na Full-Frame. Níže najdete graf s podrobnými údaji o rozsahu ohniskových vzdáleností, se kterými by měl pracovat, a to jak u základních objektivů, tak u teleobjektivů v různých kamerových systémech.

Na zadní straně objektivu je 67mm závit pro filtry, který pokud by nebyl vhodný, poskytne společnost také tři adaptéry pro nasazení na objektivy s větším průměrem (jedná se o 72 mm, 77 mm a 82 mm). Aby bylo zajištěno správné umístění adaptéru na objektivu, ke kterému jej připojujete, přidal Moment značky, které se ideálně zarovnají, když jej otočíte do správné polohy. Jak to funguje, najdete ve videu dále.

https://youtu.be/1a2kWJo638E

Na realizaci shání Moment finance na Kickstarteru. Že k ní nakonec dojde, dokazuje poměrně značný zájem, protože cíl byl stanoven na 50 tisíc dolarů a již nyní mají vývojáři na kontě přes 350 tisíc dolarů, a to do konce kampaně zbývá ještě téměř 20 dní. Cena začíná na 999 dolarech (cca 24 tisíc Kč) s tím, že ušetříte 300 dolarů, o kterých bude cena po skončení kampaně vyšší. Celosvětové doručování má začít v prosinci letošního roku.

Via dpreview.com