Mobilům navzdory je trh s foťáky stále v dobré kondici. S drtivou převahou vedou bezzrcadlovky, klasické zrcadlovky se propadají

Pravidelná zpráva o prodejích foťáku CIPA nám dává nahlédnout, jak na tom reálně je trh, o kterém se už pár let tvrdí, že je dávno za zenitem a bude směřovat už pouze dolů, neb ho klasikou techniku vytlačí mobily. No, zatím to tak nevypadá.

Celoroční trend prodejů je povzbudivý, protože se podařilo překonat pandemické období nízkých prodejů kvůli omezenému cestování. Před tím byl trh v mírném poklesu, nicméně poslední tři roky se dokázal stabilizovat.

Oproti loňskému říjnu letos nastal velmi jemný pokles o několik málo desítek tisíc foťáků. Křivky pro roky 2023 a 2022 se od sebe sice různě vychylují a mají jinak načasované výkyvy, v průměru si ovšem jsou podobné, rok 2023 je na 96,2 % prodaných kusech v roce 2022. Celý trh se ovšem stále více zaměřuje na dražší přístroje, takže hodnota prodaných přístrojů roste průměrně o 2,4 %.

Velmi zajímavé je srovnání mezi zrcadlovkami a bezzrcadlovkami. Zrcadlovek se v říjnu prodalo 101 865 kusů oproti 542 647 bezzrcadlovkám, přičemž trend je jasný – zrcadlovky zažívají propad (meziročně o více než 40 %) a bezzrcadlovky zase nárůst (skoro 30 %). Dobře na tom nejsou ani kompakty s meziročním poklesem o třetinu na 155 tisíc prodaných kusů, přičemž hodnota prodaných kusů klesla jen o šestinu, což naznačuje vyšší prodeje dražších přístrojů.

Prodeje vyměnitelných objektivů jsou na podobné úrovni jako v roce 2022, jejich cena však v průměru stoupla o 5,2 %. V říjnu se objektivy pro full frame foťáky a pro menší formáty vyrovnaly na 485 tisících prodaných kusech, obě kategorie meziročně velmi mírně rostou, cenově to je o solidních asi 10 % v obou případech.

Kdybychom měli vystihnout všechny trendy, tak kompakty vyklízejí nejnižší cenové kategorie, kde dnes dominují mobily. Ty v nižší cenové třídě kompakty téměř zcela nahradily a ve vyšší cenové třídě zájem o kompakty také upadá. To je dobrou zprávou pro trh foťáků s výměnnými objektivy a samotné objektivy.

Zrcadlovky se také přesouvají do vyšších cenových tříd a plně je nahrazují bezzrcadlovky, které rostou meziročně o 30 % u prodaných kusů a o 10 % cenově, tedy jinými slovy začínají pokrývat i nižší cenová patra a ubírají prodeje nejen zrcadlovkám, ale i oněm kompaktům.

Zdroj: CIPA