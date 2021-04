Mitakon Speedmaster 35 mm F0,95 Mark II nově pro micro 4/3

Čínský výrobce objektivů a příslušenství Mitakon Zhongyi předatvil druhou generaci objektivu Speedmaster, osazenou bajonetem micro 4/3, tedy kompatibilní s bezzrcadlovkami Olympus a Panasonic.

Dosud byl objektiv k dispozici pouze s bajonety Canon EF-M, Fujifilm X a Sony E, kde byla efektivní ohnisková vzdálenost 52,5 mm, v případě použití s Olympusem / Panasonicem je efektivní ohnisko 70 mm.

Optická konstrukce i design objektivu jsou shodné jako u modelů s jiným bajonetem. Použito je tedy 11 čoček v 8 skupinách, včetně šesti čoček ze speciálního skla (ED, EHR a HR). Clona je složena z devíti lamel a pracuje v rozsahu F0,95 až F16.

Filtrový závit má průměr 55 mm, objektiv je dlouhý 63 mm a průměr tubusu činí 60 mm, to při váze 460 gramů. Ostřit je možné ručně od 35 cm. Zatím je objektiv dostupný v černé a stříbrné barvě pouze v Asii, v zemích EU by se měl objevit do prázdnin, předpokládaní cena je 600 dolarů.