Minirecenze objektivu Panasonic Leica DG Summilux 9 mm F1,7 ASPH

Tento testovaný objektiv můžeme označit spíše za kreativní, protože se přepočtené ohnisko 18 mm nedá považovat za univerzální. Na spoustu scén už je příliš širokoúhlé, takže nevyniknou detaily a na mnoho scén je ještě málo širokoúhlé. Navíc postrádá možnost zoomování, takže pokud vám z jakéhokoli důvodu právě ohnisko 18 mm vyhovuje, objektiv budete milovat. Pokud to zrovna není vaše oblíbené ohnisko, objektivu se jednoduše vyhněte.

Leica DG Summilux 9 mm F1,7 ASPH je specifický kombinací kompaktních rozměrů a vysoké světelnosti F1,7. Objektiv nemůžeme nazývat pancakem (obzvláště na běžně minimalistickém systému MFT), ale vzhledem k například testovanému tělu Lumix GH6 je velmi malý. Objektiv má pouze jediný prstenec sloužící k ostření.



Vlevo clona F1,7, vpravo F8

Ostrost objektivu není skvělá, ale ani špatná. Středové detaily jsou velmi solidní již od plně otevřené clony, nicméně rohy potřebují aspoň trošku přiclonit. Nejde jen čistě o kresbu, ale z percepčního hlediska nepomáhá výraznější vinětace, která detaily zakrývá. Na fotkách se setkáte s menším množstvím detailů jen kvůli prostému faktu, že na 18mm ohnisko je obraz pokrývá širokou scénu, takže na každý jednotlivý objekt připadne méně pixelů.

Větším problémem je vinětace a chromatická vada. Jak jsme psal výše, ztmavené rohy mohou zakrývat detaily, takže ty se jeví jako méně prokreslené. Vinětace je naštěstí jednoduchá k odstranění a mimo jednolité plochy bude viditelná jen ve specifických případech. Chromatická aberace je patrná jen v rocích a u kontrastních scén jako například listy stromů na pozadí s oblohou.



Vlevo RAW, vpravo výstup z foťáku s aplikovanou korekcí

I zkreslení se zde projevuje výrazně, a to až do takové míry, že si s ním plně neporadí ani automatika foťáku a neodstraní jej při převodu do JPEGu, i když se o to snaží. Rozdíl mezi RAWem a JPEGem je velký, ale když se podíváte na snímky z praxe, zkreslení na něm stále i po odstranění naleznete.

Celkově se jedná opravdu o objektiv pro konkrétní situace, než abyste jej museli mít v základní výbavě. Nedá se ani říct, že by cílil na profesionální využití, protože mu chybí některé ovládání prvky a kvalitativně je o úroveň níže než další objektivy. Na druhou stranu je i levnější a za cenu 13 000 Kč je velmi dobrou volbou, pokud vám svědčí toto ohnisko.

Parametry:

Bajonet Micro 4/3

Přepočtené ohnisko 18 mm

Maximální clona F16

Konstrukce 12 členů / 9 skupin

Průměr filtru 55 mm

Délka objektivu 52 mm

Hmotnost 130 g

Ukázkové fotky: