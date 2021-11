Meyer Optik Görlitz slaví 125 let své existence. Po dobách úpadku opět v plné síle

Jeden z nejstarších výrobců objektivů slaví 125. narozeniny. U této příležitosti symbolicky zakončuje táhlé období ekonomických problémů – osamostatněním firmy a otevřením nové továrny v Hamburku. Cesta za dnešním úspěchem však nebyla lehká.

Rok 2021 byl pro legendární Meyer Optik Görlitz úspěšný. Nejenže během uplynulých dvanácti měsíců představil dva prémiové objektivy, ale od srpna už nefunguje pouze jako značka, ale znovu se po dlouhých třiceti letech stává nezávislou společností s ručením omezením – s vlastním portfoliem a marketingovou strukturou.

Nově založená továrna bude navíc sloužit nejen k finalizaci objektivů z dodávaných – nikoliv zde vyráběných – komponent, ale zároveň bude otevřena prostřednictvím komentovaných prohlídek veřejnosti.

Zlatá předválečná léta

Cesta k současnému stavu byla značně komplikovaná, a to nejen v posledních letech, kdy značka prošla neúspěšnými pokusy o oživení. Společnost, kterou roku 1886 v Görlitzu společně založili Hugo Meyer a Heinrich Schätze, se s problémy potýkala už v druhé polovině minulého století a po pádu železné opony zmizela na dlouhou dobu z trhu úplně.

Přitom v prvních dekádách své existence patřil Meyer Optik k předním výrobcům fotografické a projekční optiky – své produkty nabízela jako levnější varianty k objektivům Carl Zeiss, který byl v té době lídrem na trhu.

V první polovině dvacátého století začala firma úspěšně vyrábět objektivy Anastigmat či Plasmat, v padesátých letech portfolio doplnila o legendární objektivy typu Helioplan, Trioplan, Primoplan a Telemegor. V následujících letech se Meyer Optik zasloužil o řadu patentů přinášejících vylepšení antireflexních vrstev či mechanismu clony.

Oběti centrálního plánování a crowdfundingu

V sedmdesátých letech se Meyer Optik stal součástí koncernu VEB Pentacon. Nejprve zmizela z objektivů značka a v osmdesátých letech, kdy v rámci centralizace přešel Pentacon pod koncern Carl Zeiss Jena, zmizely z trhu i některé modely objektivů. Důvod byl prostý: eliminovat konkurenci Carla Zeisse.

Krátkého oživení se značka dočkala po znovusjednocení Německa v roce 1989, ne však na dlouho – roku 1991 musela firma z ekonomických důvodů svoji činnost ukončit. Na další objektiv s vyraženým logem Meyer Optik Görlitz jsme si museli počkat přes dvacet let.

Roku 2014 se značky ujala společnost Net SE a začala přepracované legendární manuální objektivy nabízet netradiční metodou internetových kampaní. Zájemci si tak mohli „předplatit“ například objektivy řady Trioplan, Primoplan nebo Lydith. Že je tento způsob investice riskantní, se potvrdilo o čtyři roky později, kdy Net SE zkrachovalo a zákazníci přišli o peníze vložené do kampaně.

Cesta k samostatnosti a stabilnímu portfoliu

V rámci insolvenčního řízení se naštěstí našel zájemce o odkup značky Meyer Optik. Nový majitel OPC Optics hned zkraje slíbil optimalizaci portfolia a uvádění objektivů na trh klasickou cestou.

Letošní osamostatnění společnosti Meyer Optik Görlitz GmbH a otevření nové továrny jsou důkazem, že se tento záměr vydařil. A dokazuje to i současná stabilní nabídka produktů, která zahrnuje:

Lydith 30 mm F3,5 s akvarelovým charakterem oblastí mimo hloubku ostrosti,

s akvarelovým charakterem oblastí mimo hloubku ostrosti, Trioplan 50 mm a 100 mm F2,8 s unikátním bublinkovým bokehem

s unikátním bublinkovým bokehem Primoplan 28 mm a 75 mm F1,9 s proměnlivým bokehem – od vířivého po krémový.

Do konce roku plánuje Meyer Optik představit třetího zástupce linie Trioplanů 35 mm F2,8 a rozšířit kompatibilitu stávajících objektivů pro bajonet Nikon Z a Canon RF. Ve fázi prototypu je dvojice Biotarů (58 a 75 mm) s vysokou světelností F1,5, které by se měly do rukou zájemců dostat v příští sezoně.