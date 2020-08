Město New York zveřejnilo dobové fotografie z let 1939 až 1941, všechny jsou dostupné online

Nově spuštěný on-line mapový server se jmenuje 1940s NYC a každému, kdo jej navštíví, umožňuje najít historické snímky města New York zachycené od roku 1939 do roku 1941. Stojí za ním daňové oddělení města a správa procesu prací. Tehdejší iniciativa spočívala v zachycení podoby každého domu, budovy a obchodu napříč pěti čtvrtěmi.

Výsledkem bylo neuvěřitelně detailní zmapování tehdejší podoby města, která však desítky let ležela ladem. V roce 2018 však newyorkský městský archiv dokončil digitalizaci celé své sbírky fotografií, což byl proces, který zahrnoval i označení každého snímku tak, aby jej bylo možné snadněji najít a to on-line. I tak se jednalo o zdlouhavý proces, kdy jste nejdříve museli navštívit stránky NYC.gov a zadat přesnou adresu hledaného místa.

Služba MyHeritage vylepší staré fotografie a převede je na barevné Restaurování starých fotografií je poslední dobou docela v módě. Umělá inteligence a chytré algoritmy totiž dokážou nejen odstranit vodu z podvodních fotek.

1940s NYC vám ale předloží celou mapu, na které každá černá tečka značí jednu fotografii. Jakmile na ni kliknete, vidíte, co obsahuje. Ideální pro náhodné prozkoumávání „předválečného“ New Yorku (USA do války vstoupili až 8. prosince 1941, den po japonském útoku na Pearl Harbor). Za projektem stojí softwarový inženýr Julian Boilen, který na webových stránkách poznamenává, že k umístění obrázků na mapu byl použit automatizovaný proces, a proto existuje možnost případných nepřesností.

Kdybyste se přímo v New Yorku nacházeli, na základě vaší pozice se přímo v mapě můžete podívat, jak vaše okolí v uvedených letech vypadalo. Sekce Outtakes pak obsahuje celou galerii. Na snímcích jsou často přítomny vodoznaky vlastníka. Počítejte i s tím, že je snížena jejich kvalita. Tu plnou si lze vyžádat přímo u zdroje, tedy u NYC.gov.

Chcete-li se naopak podívat do období studené války, web nabídne i fotografické podklady pro 80. léta 20. století. Tento dataset obsahuje na 800 tisíc fotografií budov, a také více než 100 tisíc snímků jejich okolí ulic. Přítomny jsou i jisté příběhy, které poskytují pozadí daných lokalit, budov a informace o tom, jestli např. ještě stojí a pokud ne, tak proč.