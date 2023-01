Meike uvedlo 25mm F0,95 objektiv s manuálním ostřením

Společnost Meike oznámila nový 25mm F0,95 objektiv pro bezzrcadlovky APS-C. Jedná se o objektiv s manuálním ostřením, což znamená, že se dodává s bajonetem Canon RF a také Canon EF-M, Fuji X, Nikon Z, Sony E a Micro Four Thirds. Nejedná se o první objektiv této specifikace na trhu, ale je to první objektiv Meike s touto ohniskovou vzdáleností a světelností, což by mělo fanoušky právě této značky potěšit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o objektiv formátu APS-C, nabízí zorné pole podobné 37,5 mm na full-frame. Při použití na fotoaparátech MFT je ekvivalentem 50 mm na full-frame. Má 13 lamelovou clonu pro co nejkulatější bokeh, 11 členů v 9 skupinách a minimální zaostřovací vzdálenost pouhých 25 cm. Verze s bajonetem Sony E již byla vydána, ostatní přijdou na trh později, ale měly by to stihnout ještě v prosinci.

Novinky se tak zařadí po bok 7Artisans 25 mm F0,95, který byl vydán v říjnu loňského roku pro bajonety Sony E, Canon RF, Canon EF-M, Fuji X, Nikon Z, Micro Four Thirds a Canon L, stejně jako Laowa Argus 25 mm F0,95 pro Micro Four Thirds vydaný v lednu loňského roku a Laowa Argus 25 mm F0,95 APS-C CF APO z října letošního roku pro Sony E, Nikon Z, Canon RF, Canon EF-M a Fuji X. Řešení Meike ale nemá žádnou komunikaci s tělem fotoaparátu, a to dokonce ani pro EXIF data.

Dobrou zprávou je, že si jej tedy sice mohou pořídit majitelé Canon RF, ale špatnou samozřejmě to, že pokud často měníte používané objektivy, není možné při zpětném procházení souborů snadno zjistit, které snímky s ním byly pořízeny. Objektiv Meike 25 mm F0,95 APS-C je k dispozici za 369 USD pro fotoaparáty s bajonetem Sony E (cca 8 500 Kč). Dá se předpokládat, že další verze pro Fuji X, Nikon Z, Canon RF, Canon EF-M a Micro Four Thirds vyjdou na stejné peníze, k dispozici by měly být od půlky prosince.

Via diyphotography.net