Makroobjektiv Nikkor Z MC 105 mm F2,8 VR S bude mít zpoždění...opět

Na to, že má řada výrobců problémy s dodávkami nových produktů, už jsme si tak nějak zvykli. Marně bychom však předpokládali, že oznámené termíny dostupnosti novinek již s tímto zpožděním počítají.

Do toho se nás ještě výrobci snaží přesvědčit, že po nových produktech je neočekávaně vysoká poptávka. A tak to jde vlastně rok co rok. Jedním z posledních „postižených“ kousků je nový makroobjektiv od Nikonu, který je zároveň prvním firemním sklem svého druhu pro bajonet Nikon Z.

Výrobce vydal oficiální prohlášení, v němž se omlouvá zákazníkům za zpoždění s dodávkami objektivu, který měl být na trhu od 25. června letošního roku. Přesný termín ani přibližné důvody zpoždění dodávek Nikon neuvádí, takže čekací doba může být velmi různorodá a snad se objektivu ještě letos dočkáme.