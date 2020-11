LumaFusion umí 10bitové HDR video, ON1 má nové pluginy, Pixelmator Pro 2 spolupracuje s Apple M1, Nik Collection slaví 25 let

Jedná se o jednu z nejvýkonnějších aplikací pro úpravy videa pro zařízení s iOS a iPadOS. Nově obdržela aktualizaci 2.4, která ji přidává podporu pro úpravy a export 10bitového HDR videa (HLG, PQ P3 a Rec-709), a to samozřejmě včetně záběrů pořízených novými zařízeními iPhone 12 Pro. Nově si ale rozumí i s úpravou a exportem HDR záběrů pořízených fotoaparáty, jako jsou Canon R5, Panasonic Lumix GH5, Sony a7S III atd.

Přibyl také nový prohlížeč efektů a předvoleb (kterých přibylo více jak 200), které jsou lépe rozděleny do jednotlivých sad. Aktualizace je zdarma a je dostupná od 19. listopadu. Aplikace samotná stojí 1 050 Kč .

Pokud jde o zcela nový design, vývojáři se v něm zaměřili na intuitivnější ovládání a rozhraní dali moderní vzhled. Téměř každý nástroj, každá nabídka a každé tlačítko tak byly aktualizovány. Uživatelé si dále mohou více přizpůsobit rozhraní, a to včetně seznamu a panelu nástrojů. K dispozici jsou také čtyři nová přednastavení pracovního prostoru (fotografie, designu, ilustrace a malby).

Vývojáři aplikace přišli s její verzí 2.0, kterou označují jako vůbec největší vydanou aktualizaci. To hlavní, co přináší, je nejen nový design, ale především podpora počítačů Mac využívajících nový čip společnosti Apple M1 spolu s operačním systémem macOS Big Sur. Editační modul aplikace je podpořen technologií Metal, což umožňuje plně využívat architekturu sjednocené paměti čipu Apple M1. Výsledkem tak je mnohem rychlejší a citlivější úprava fotografií.

Společnost ON1 oznámila zcela novou řadu profesionálních zásuvných modulů. Sada obsahuje nové verze ON1 HDR, ON1 Effects, ON1 Resize a ON1 Portrait AI. Tyto pluginy fungují s velkou řadou profesionálních editačních aplikací, jako jsou Adobe Lightroom Classic, Adobe Photoshop, Affinity Photo, Corel Paintshop Pro, Apple Photos a brzy přibyde i Capture One. Cílem pluginů je samozřejmě zrychlit práci fotografa při editování snímků.

Nik Collection slaví 25 let novými presety

Sada pluginů Nik Collection má dlouhou historii a od vzniku v roce 1995 změnila několikrát majitele. V roce 2012 koupil společnost gigant Google, který nabídl veškeré dostupné pluginy zdarma pod názvem Google Nik Collection. O pět let později však společnost opět změnila majitele a od té doby jsou pluginy zpoplatněné a dostupné pod názvem The Nik Collection by DxO.

Aktuálně je k dispozici balík pluginů pod označením Nik Collection 3 by DxO version 3.3 a u příležitosti 25 let na trhu připravila společnost DxO aktualizaci, která přináší celkem 25 nových presetů pro dvojici nejoblíbenějších pluginů Color Efex Pro a Silver Efex Pro. Uživatelé se mohou těšit na nové presety pro úpravu portrétů, wildlife fotografií, krajinářských fotek a streetfotografií.

Nová verze pluginů je dostupná zdarma pro všechny, kdo si sadu pořídili po 3. červnu letošního roku. Pro uživatele, kteří zakoupili licenci dříve je aktualizace zpoplatněna částkou 79 USD, nová licence vás pak vyjde na 149 dolarů.