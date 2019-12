Lidé pořád hazardují, ale i napodobují. Sociálně sítě stále hýbou lidskou myslí

Že nezná lidská hloupost mezí, se ví. Že jsou pak uživatelé sociálních sítí schopni udělat pro zájem cokoli, se ví také. Jeden málem přišel o život, druhý jen o nohy, třetí si posedí ve vězení a čtvrtému se nepovedlo napodobit zásnubní fotografie.

Vyjma pádu z výšky je střet s dopravním prostředkem nejčastějším úmrtím fotografů, ať už instagramistů, nebo jakýchkoli jiných. A fotografování v blízkosti kolejiště je prostě nebezpečné samo o sobě.

Šerifský úřad okresu Shiawassee v americkém Michiganu uveřejnil video, které ukazuje skupinu fotografující průjezd parní lokomotivy Pere Marquette 1225, známou také jako North Pole Express.

Byla to určitě zajímavá podívaná, nebýt toho, že jednu s fotografek vlak málem vzal na cestu s sebou. Ta byla fotografováním tak zaujatá, že uskočila až na poslední chvíli. Že byla skutečně blízko dokazoval i její roztržený oděv. Zarážející je na tom nejen ten fakt, jak žena neohroženě pořizovala záznam, ale i to, že ji nikdo včas neupozornil, že by měla ustoupit. A to třeba ten, co celé video natáčel. I když jestli doufal, že jej uveřejní na sociální sítě a bude sbírat jedno srdíčko za druhým, lze se za to na něho hněvat?

I druhý případ se týká vlaku. To si takhle sedíte na mostě a natáčíte, jak pod vámi ubíhají vagony. Jenže jeden je vyšší než ostatní a vy s obrovskou dávkou štěstí stihnete vytáhnout nohy spuštěné z mostu. Kdybyste tak neudělali, po svých už byste neodešli. A jak si myslíte, že je takové video úspěšné? V sociální síti TikTok má více jak 82 tisíc „To se mi líbí“, na 1 500 komentářů a stejně tak sdílení. A proč? Protože jen někdo hazarduje se svým zdravím a příspěvek ještě k tomu popíše „Málem jsem přišel o nohy“. Kdyby o ně aktér přišel, asi by video ale nesdílel.

Další instagramový uživatel pak neohrožoval zdraví své, ale toho, od koho chtěl koupit internetovou doménu. Tu si poškozený založil dříve, než vznikl profil útočníka a jakmile se ten stal úspěšný (má více jak 1,5 milionů sledujících), chtěl ji získat pro sebe. Po několik let se ale neúspěšně pokoušel vytvářet na majitele nátlak, až mu ruply nervy. Se svým kumpánem vtrhli ozbrojeni do domu poškozeného, aby si vynutil násilné přepsání domény. Neobešlo se to bez zranění a rozsudku na 20 let vězení pro něho a 14 let pro jeho kumpána. Více informací o této kauze se dočtete na webu The Verge.

Poslední případ je pak už spíše jen pro zasmání. To, že jsou mnohé snímky na sociální sítích inscenované, se ví. Horší je to pro ty, kteří to neví. Alyssa Snodsmithová uviděla na Pinterestu fotku roztomilého páru z jeho zásnubního focení a chtěla ji napodobit. Nedopadlo to však podle jejího očekávání.

So me and Alyssa took our engagements pictures yesterday. She found a Pinterest picture that she wanted to try and recreate

.

.

.

I botched it pic.twitter.com/oSSUCB4o6A — Big Stack Dibbles Jr. (@collinhewett17) October 20, 2019

Bylo to předně kvůli horlivosti snoubence, ale také vinou toho, že na zdrojové fotografii si snoubenci šumivý šampus nelijí do úst, ale za sebe. Událost je nicméně poměrně úsměvná a jen dokládá, jak sociální média dokážou ovlivňovat jejich uživatele.