Lexar rozšiřuje řadu Silver Series o karty typu SDXC

Společnost Lexar uvedla na trh nové zástupce paměťových karet SDXC, které spadají do řady Silver Series. Nové SD karty nabídnou rychlost čtení až 160 MB/s a rychlost zápisu až 120 MB/s.

Karty mají označení 1066× UHS-I a splňují parametry pro zařazení do rychlostní kategorie class 3, respektive z pohledu záznamu videa do třídy V30. To v praxi znamená bezproblémové rychlé kontinuální snímání ve vysoké rozlišení nebo videozáznam ve 4K.

V nabídce jsou karty s kapacitou 64, 128, 256 a 512 GB, podle ní je také odstupňovaná cena od 18 do 140 USD. Vedle SD karet jsou součástí série také microSDXC karty, které mají shodné parametry a odlišnou velikost i cenu. V prodeji budou modely s kapacitou 64, 128 a 256 GB v ceně od 20 do 60 USD.