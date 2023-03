Levný setový objektiv Canon RF 24-50 mm F4,5-6,3 IS

Spolu s full frame bezzrcadlovkou EOS R8 Canon představil i malý a nepříliš drahý setový objektiv. Jedná se principiálně o univerzální zoom s poměrně malým ohniskovým rozpětím 24 až 50 mm, tudíž zoom je 2×. O univerzálnosti tedy lze pochybovat, nicméně určení objektivu předpokládá, že jej uživatel bude používat klidně jako svůj jediný objektiv.

Samozřejmě tento setový objektiv jako jediná součást výbavy má své nepopiratelné výhody. Váží jen 210 gramů a s délkou 135 mm z bočního pohledu přesahuje grip foťáku jen páru centimetry. V kombinaci s tělem EOS R8 se jedná o opravdu kompaktní řešení vhodné na cesty. Dá se předpokládat, že optická kvalita objektivu nebude špatná a spolu s tělem mohou být výsledné fotky velmi dobré.

Kromě absence přiblížených záběrů, pokud byste s foťákem používali jen tento objektiv, bude problémem i špatná světelnost. Objektiv v podstatě neumožní jemnější hrátky s hloubkou ostrosti, takže třeba pro portréty nebude optimální. Je zřejmé, že se Canon v tomto případě zaměřil na kompaktní rozměry, jež se přímo vylučují s lepší světelností. Jenže také tímto setovým objektivem vysílá zprávu, že jen s ním může fotograf řádně využít kvalit EOS R8. Přitom některé setové zoomy naopak sází na mnohem univerzálnější ohniskový rozsah jako 24-120 mm a někdy i lepší světelnost, s čímž se dá vyžít jako s jediným sklem.

Tento objektiv, umožňující použít 58mm závitové filtry, nabídne přepínač ostření a stabilizace. Zatím se s ním počítá jako se seťákem k EOS R8, který nemá stabilizovaný snímač. Obchody ještě tento objektiv nenabízí v setu s jinými těly, to se ale dá čekat, protože EOS R8 je považován za vstup do full frame systému podobně jako tento objektiv a protože se objektiv ještě fyzicky nedostal na pulty obchodů.

Dostupnost se očekává v dubnu za cenu necelých 10 000 Kč samostatně, nebo s příplatkem 5 000 Kč k EOS R8. Záleží na cenách dalších setů, ale pokud chcete do světa full frame bezzrcadlovek proniknout co nejlevněji a později dokoupíte lepší objektiv, nejedná se o špatnou volbu. Při samostatné koupi se dá za 12 000 Kč sehnat Canon RF 24-105 mm f/4-7,1 IS STM, tedy objektiv s více než dvojnásobným dosahem a lepší světelností.