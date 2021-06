Lensbaby Obscura – moderní dírková komora v objektivu

Značku Lensbaby známe zejména díky specifickým objektivům, s nimiž jako první před lety přišla. Levnější varianta tilt/shift objektivu od Lensbaby byla velmi oblíbená zejména při kreativní a abstraktní fotografii.

Poslední novinkou z dílny této společnosti je řada tří objektivů označených Obscura. A jak už název napovídá tak se jedná o moderní pojetí principu camery obscury, tedy dírkové komory. Specifikem tohoto způsobu fotografování je nutnost opravdu dlouhého expozičního času, což s sebou nese i originální vizuální dojem. Postupem času i tento směr získal svoji škatulku ve světě fotografie a obecně je označován jako pinhole photography.

Fotografování dírkovou komorou je nejčastější v kombinaci s kinofilmem, kdy je možné jako dírkovou komoru použít prakticky cokoli. U digitální fotografie se často pro tyto účely využívá krytky bajonetu, v niž je třeba vytvořit otvor přesného průměru – a to je v často v domácích podmínkách problém.

Jelikož je fotografování dírkovou komorou stále populární, připravila společnost Lensbaby objektiv (de facto se nejedná o objektiv), který stačí nasadit na fotoaparát a můžete se směle vrhnout do vod pinhole fotografie.

Lensbaby Obscura je v nabídce ve dvou variantách, které se liší ohniskem. Princip přenosu obrazu je zde stále stejný, co však výrobce vyzdvihuje, to je přesnost při tvorbě otvoru pro průchod světla, který by měl mít i perfektně zakulacené okraje.

Vše je navíc ukryto pod ochranným sklem, takže je možné bez problémů „objektiv“ očistit, jak je to běžné. První varianta nabídne ohnisko 50 mm, druhá pak 16 mm. K dispozici jsou s bajonety Canon RF, Nikon Z, Sony E, Fuji X, micro 4/3 a L-mount. K dispozici je také 50mm varianta pro systém Lensbaby Optic Swap.

Práce s Obscurou je možná ve třech režimech, které se liší světelností – pinhole (F161) / pinhole sieve (F64) a zone plate (F32) – od zvoleného režimu se odvíjí také nejkratší zaostřitelná vzdálenost a samozřejmě i výsledná podoba snímku a množství zachycených detailů.