Leica vydala limitku „jen“ za 6 tisíc dolarů. Stojí za ní zpěvák Seal

Společnost Leica představila svou nejnovější speciální edici fotoaparátu Leica Q2 „Dawn“, která vznikla ve spolupráci s britským zpěvákem a hudebním skladatelem Sealem. Fotoaparát má celočerný design s unikátní tkaninou v japonském stylu a je omezen na 500 kusů.

Leica uvádí, že fotoaparát vzdává hold oduševnělým textům Sealových písní a oslavuje lidské spojení v umění fotografovat tím, že čerpá inspiraci ze zlatavé záře východu slunce a tance mezi světlem a stíny. Je vcelku jedno, jestli tomu rozumíte, či nikoli, důležité je, že fotoaparát zůstává z hlediska svých specifikací nezměněn a jedná se tak jen o vizuální úpravu.

Tím nejzajímavějším je látkový potah vyrobený japonskou značkou Hosso. Leica ji popisuje jako „inovativní milník v umění tkaní s použitím černé nitě (93 % polyesteru) a zlatě zbarveného japonského papíru (7 % washi).“ Dodává, že je inspirována japonskou frází „komorebi“, což v hrubém překladu znamená hru světla, ke které dochází, když sluneční svit dopadá skrz koruny stromů.

Součástí balení je také popruh, na kterém je vytištěn Sealův text „you became the light on the dark side of me“ z jeho písně Kiss from a Rose. Na fotoaparátu je rovněž vyryt Sealův podpis a číslo edice fotoaparátu. Pod tím vším se ale skrývá pořád stejný 47,3MP snímač s pevným objektivem Summilux 28 mm F1,7, který je schopen pořizovat 14bitové fotografie ve formátu DNG nebo JPEG a video v rozlišení 4K při rychlosti až 30 snímků za sekundu. Cena je 5 995 dolarů, tedy v přepočtu nějakých 150 tisíc Kč.

Via dpreview.com