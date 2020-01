Leica M10 Monochrom: bezzrcadlovka s černobílým 40Mpx snímačem za pouhých 210 000 Kč

​Společnost Leica představila novou plnoformátovou digitální bezzrcadlovku určenou výhradně pro focení černobílých snímků. Jedná se již o třetí model tohoto typu – už první z nich Leica M-Monochrom z roku 2012 vzbudil řadu pochyb.

Zpochybňován byl především samotný koncept monochromatického dálkoměru bez možnosti fotit barevně. A bez negativní odezvy nezůstala ani (u Leiky obvykle) vysoká cena pohybující se kolem 10 000 USD. Fotoaparát si však očividně své publikum našel, neboť v roce 2015 dostal svého následníka – Leiku M-Monochrom (Typ 246).

Nyní po pětileté odmlce přichází výrobce s aparátem Leica M10 Monochrom, který má už podle názvu hodně společného, co do vzhledu i funkcí, s linií „M10“, konkrétně s modelem Leica M10-P z roku 2018. Společným prvkem je štíhlejší konstrukce přístroje, rozmístění ovládacích prvků, 3" dotykový displej s rozlišením 1 036 800 bodů, elektronický hledáček s 0,73× zvětšením či zabudovaný WiFi modul. Monochromatickou Leiku však snadno poznáte, neboť veškeré typicky červené značení je neutrálně šedé.

To je však jen podružný detail. Hlavní odlišnost se ukrývá v útrobách fotoaparátu – černobílý fullframe snímač CMOS s vysokým rozlišením 40 Mpx. Dle tvrzení výrobce se jedná o zbrusu nový čip vyvíjený od začátku pro fotografování v černobílé škále.

Díky absenci barevných filtrů by měl být zaznamenaný obraz maximálně ostrý a detailní. S rozsahem citlivostí ISO 160 až 100 000 by měl čip podávat perfektní výkon v horších světelných podmínkách a velmi dobře by si měl vést i při záznamu vysoce kontrastních scén.

Fotoaparáty Leica nepatří ty, které by se pyšnily vysokou rychlostí a nejmodernějšími funkcemi. Prioritou je ikonický design a kvalitní fotografie. Tomu odpovídá i výkon přístroje: rychlost sériového snímání je maximálně 4,5 sn./s a nejkratší čas závěrky činí 1/4000 s.

Tělo Leiky M10-Monochrom je sestavené z různých materiálů – hořčíkové slitiny, měděných plátu, syntetické kůže. Robustní konstrukce s rozměry 139 × 38,5 × 80 mm váží 660 gramů. Fotoaparát si lze objednat už nyní – za 210 990 Kč (vč. DPH).