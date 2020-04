Leica a Nikon nabízejí videokurzy zdarma

Během pandemie koronaviru se řada fotografických platforem a výrobců techniky nebo softwaru rozhodla podpořit fotografy zasažené karanténou. Nejčastěji tak činí slevovými akcemi či zpřístupněním jinak placených produktů, jako např. online seminářů či tutoriálů. Výčet kurzů, které jsou nyní nabízeny zdarma, rozšířily také společnost Leica a Nikon.

Americká odnož Leiky spustila program #StayHomeWithLeica, v jehož rámci nabízí zdarma online video semináře renomovaných fotografů. Součástí iniciativy je doprovodná fotografická soutěž. Témata týdenních kol souvisejí s látkou probíranou v kurzech.

Projekt byl spuštěn už před nějakou dobou, takže některé lekce již proběhly, zájemci je však mohou zhlédnout zpětně na Youtube. Tématem uplynulých týdnů bylo čerpání inspirace z knih o fotografii, aktuální kurz se věnuje fotografování rodiny.

Tématu aktuálního kurzu odpovídá i zadání fotografické soutěže, které je každé pondělí vyhlašováno na Instagramu. Do jednotlivých kol se může přihlásit kdokoli, bez ohledu na to, čím fotí. Jedinou podmínkou je zveřejnit svůj soutěžní snímek na Instagramu a do popisu přidat hashtag #StayHomeWithLeica a odkaz na účet @LeicaCameraUSA. Tématem tohoto soutěžního kola je rodinná fotografie. Vítěz týdenního klání bude uveden na Instagramu Leiky a obdrží voucher v hodnotě 150 USD na libovolný kurz v rámci projektu Leica Akademie.

Součástí projektu jsou v neposlední řadě video konverzace s profesionálními fotografy. Tento týden je např. v plánu „sezení“ s dokumentárním fotografem Dougem Mendezem.

Zpřístupnit zdarma svá výuková videa se rozhodla společnost Nikon. Video semináře, které jsou jinak nabízena v rámci placeného projektu Nikon School, se zaměřují zejména na práci s technikou od Nikonu (např. s bleskem SB-5000), ale najdou se mezi nimi i obecnější témata týkající se základů fotografování či jednotlivých fotografických žánrů – portrétu, makra, krajiny, fotografování dětí nebo natáčení videa. Za poučením se můžete vydat na stránky Nikon School.